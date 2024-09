Marie s'infiltre a repris les codes d'Emily in Paris. Instagram mariesinfiltre

Marie s'infiltre se moque d'«Emily in Paris»

Marie s'infiltre a une nouvelle cible: Emily Cooper. Entendez, Emily in Paris. Elle se met en scène dans les lieux emblématiques de la série Netflix et se moque des clichés qui y sont véhiculés.

«Oh no! She is so méchwwwante!» Ça pourrait être la réponse d'Emily Cooper en voyant les posts de Marie s'infiltre sur Instagram et TikTok. La comédienne française a partagé deux vidéos intitulées «Le Culot d'Emily in Paris» faisant référence à son spectacle Culot.

Dans la peau d'une Emily Cooper aussi colorée, naïve et tête à claques que celle de la série Netflix, elle s'attaque aux clichés parisiens véhiculés dans le show dont la saison 4 partie 1 est sortie mi-août. Elle tacle au passage quelques habitudes françaises peu enviables.

Dans une robe rose bonbon, Marie Benoliel de son vrai nom se plante par exemple devant la Boulangerie Moderne, celle où Emily Cooper achète ses cwwwroissants, sauf que l'enseigne est fermée:

«C'est normal, on est en semaine, il est 11 heures du matin» Paris, l'envers du décor.

En parlant de cwwroissant👇

«Oh! Il fait beau! Comme tous les jours à Paris» Dans la série, il ne pleut jamais, alors que la capitale française a en moyenne 111 jours de pluie par an. Yes, we have vérifié.

Partie 1:

Vidéo: instagram

«Marcher dans une petite crotte de chiouaoua, mais c'est pas grave! C'est Paris, ça a son charme» Marie s'infiltre qui slalome entre les énormes crottes d'un cheval sur un trottoir.

«Bienvenue dans ma chambre de bonne, toute petite, toute cosy. Mais le loyer n'est pas cher du tout: 5200 euros» Dans la série, Emily Cooper vit dans une pseudo chambre de bonne qui fait la taille d'un spa.

«Donner des noisettes à un écureuil. Oh no! C'est un rat! C'est Ratatouille!» Aaah! Paris et ses mignons animaux.

Partie 2:

Vidéo: instagram

«Avoir failli se faire virer en envoyant un mail un samedi après-midi et en France, c'est interdit» Dans la série, Emily travaille beaucoup plus que ses collègues français, qui eux, sont de gros faignants.

«Allez chez Tiffany sur les Champs-Elysées pour acheter un diamant trop chou et se le faire braquer à la sortie du RER A» Aaaah! Paris et sa sécurité!

Sur un air d'accordéon typique du Paris de 2024 et dans des tenues plus colorées les unes que les autres, Marie s'infiltre dans le métro, devant des monuments célèbres de la capitale française et toujours avec cette joie de vivre qui caractérise le personnage d'Emily Cooper venant trancher avec celui des Parisiens, ou juste celui des gens normaux qui vont au travail à 8 heures et non à 11 heures comme elle dans la série.

La comédienne originaire de Paris s'amuse régulièrement à titiller les clichés des différents quartiers de la capitale mais aussi ceux de certaines villes de Suisse comme Gstaad et Genève où elle vient régulièrement jouer son spectacle.

