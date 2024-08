Cette série mièvre rencontre un franc succès sur Netflix. Image: netflix

Les fans d'«Emily in Paris» sont déçus pour une raison absurde

De nombreux fans d'«Emily in Paris» se rendent dans la capitale de l'Hexagone à la recherche du restaurant qui sert de décor à de nombreuses scènes. Nombre d'entre eux y recherchent le personnage - pourtant fictif - de Gabriel.

Michelle Nuhn / watson.de

Plus de «Divertissement»

Depuis trois saisons déjà, Emily in Paris enthousiasme les fans de streaming. La seule évocation du nom de la série a le don de générer en engouement presque religieux auprès de ses fans.

Au centre de ce hit Netflix se trouve Emily Cooper, campée par Lily Collins, qui quitte sa vie aux États-Unis pour un emploi dans le marketing. Arrivée à Paris, elle découvre une toute nouvelle culture et un nouveau mode de vie. Mais en plus de son nouveau départ professionnel, ses relations privées font également beaucoup de bruit.

Mais bon, il est vrai que c'est surtout le charmant cuisinier Gabriel (interprété par Lucas Bravo) qui fait battre les coeurs. Et cela ne semble plus se limiter au monde de la fiction. En effet, en tant que l'un des personnages principaux du show, le chef et son restaurant attirent également l'attention de nombreux fans dans la vie réelle.

Cet engouement a des conséquences réelles pour le propriétaire de l'établissement.

Les fans en pèlerinage (et en PLS)

Il n'est pas rare que les lieux de production des séries et des films provoquent de grands rassemblements de personnes. Pensez à Dubrovnik, qui est devenue une destination de voyage privilégiée pour les fans de la série Game of Thrones. Ceux-ci n'hésitent pas à se rendre dans la capitale des «Seven Kingdom».

Il en va de même pour Emily in Paris. Dans la série, l'héroïne passe beaucoup de temps dans un restaurant situé en plein cœur de Paris. Or - détail qui n'a pas échappé aux fans - l'établissement existe bel et bien dans la réalité.

Comme le rapporte le Daily Mail, des gens du monde entier se rendent désormais en pèlerinage dans ce petit restaurant discret, baptisé Terra Nera. Leur quête: un selfie parfait dans ce lieu qui sert de décor à de nombreuses scènes de la série.

Valerio Abate, le véritable propriétaire de l'établissement, a l'habitude de tout ce remue-ménage.

« Ils font la queue dehors pour prendre des photos» Valerio Abate au Daily Mail

Il n'aurait jamais imaginé que son restaurant deviendrait un jour un véritable hotspot. Pourtant, cette attention non désirée a aussi ses inconvénients. Ce sont surtout les fans féminines qui ont un désir particulier:

«De très nombreuses femmes passent et me demandent si Gabriel (Lucas Bravo) travaille vraiment ici. Elles sont déçues si je dis 'non'» Valerio Abate.

C'est sa faute à lui, là 👇 Pour apercevoir l'acteur Lucas Bravo, les fans se rendent spécialement à Paris. Image: netlix

Le fait que Gabriel soit un personnage fictif et qu'il ne travaille pas dans le restaurant dans la vie réelle ne semble pas être très clair dans la tête de nombreux accros à la série.

Pour consoler les fans éplorés, c'est Valerio qui entre en scène, en acceptant souvent de poser pour des photos. «Certains viennent pour manger ou pour faire un selfie avec moi», explique encore le tenancier au Daily Mail.

La suite de la série est imminente

Il n'est guère surprenant que la série génère beaucoup d'agitation en ce moment. Dès ce jeudi 15 août, Emily in Paris entamera un nouveau cycle.

Les fans de la série vont enfin pouvoir accéder aux cinq premiers épisodes de la quatrième saison sur Netflix. La deuxième partie suivra le 12 septembre. La relation amoureuse d'Emily avec Gabriel sera à nouveau au centre de l'attention.

Trailer:

Trailer de Emily In Paris - Saison 4 Partie 1 👇 Vidéo: youtube

Comme l'a déjà révélé la dernière bande-annonce, tout tournera autour de l'univers sentimental d'Emily, tant au niveau professionnel que privé. En effet, alors que son cœur bat toujours pour Gabriel, ce dernier lui a révélé qu'il attendait un enfant avec Camille, avec qui il entretient une relation on-off.

On a même été introduit à l'idée que cette nouvelle mouture tournera autour d'un triangle amoureux. Les fans sont donc impatients de voir les défis que devra traverser la plus française des Américaines.