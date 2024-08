Bonjour, non. Image: Netflix / dr

J'ai regardé «Emily in Paris» pour que vous n'ayez pas à le faire

L'Américaine qui porte des bérets est de retour pour nous faire saigner des yeux et des oreilles. Dans cette première partie de saison 4, on nous avait promis un triangle amoureux so French... eh ben. On vous résume cette infamie avec toute la mauvaise foi nécessaire.

Ça va spoiler sévère Après, en cliquant sur un article qui dit qu'on a regardé cette infamie pour que vous n'ayez pas à le faire, vous vous doutiez qu'il allait y avoir du spoil, non? Alors au moins après avoir lu le chapô? Non...? Dis donc, vous n'êtes pas la chips la plus croustillante du paquet.

Ils nous avaient quittés, à la fin de la saison 3, sur du bon gros drama. Camille, en robe blanche, qui plante Gabriel devant l'autel parce qu'Emily et lui seraient amoureux, c'est vrai que ça la fout mal. Encore plus quand le beau gosse annonce à l'Américaine que c'est quand même vachement con, tout ça, puisqu'en plus, sa dulcinée est... enceinte. Comme moi, vous vous étiez peut-être dit, en voyant cette scène, «Oh myyy, cette série pétée va-t-elle enfin décoller?! Vivement la saison 4!».

Vidéo: youtube

Mmhh. Peut clairement mieux faire. Enfin, peut faire plus crédible, surtout. Contre toute attente, ça n'est pas cette direction qui a été prise pour la suite. Trêve de blabla, on vous raconte dans les grandes lignes cette première partie de saison 4.

«Elle a disparu »

Dès le début de cette saison, Emily, influenceuse à ses heures perdues, devient le sujet d'un very bad buzz. Sur les réseaux sociaux, le frère de Camille a publié une vidéo où il raconte la gabegie de la fin de la saison 3.

«Wooow» Comme le dit si bien Mindy, l'amie d'Emily, à la vue de cette vidéo.

Mais ce que le frangin ne dit pas sur TikTok, c'est qu'en parallèle de son couple avec Gabriel, Camille entretient une liaison... avec une femme, et ça, seule Emily le sait. Because that's so French, n'est-ce pas? Les Français mangent des cwoissants en faisant des folies avec leurs corps, non? Totalement paumée, Emily prévoit donc de se noyer dans le travail because that's what Americans do, n'est-ce pas? Ce scénario est pété et bourré de clichés.

En parallèle, il arrive évidemment une autre dinguerie. Le mec d'Emily, Alfie, n'a pas trop aimé ce que Camille a balancé au mariage dans l'église. Il ne lui répond plus.

Ça tombe mal, puisque l'Américaine et lui sont justement choisis pour incarner le couple parfait dans une publicité justement gérée par l'agence de pub où bosse Emily. Niveau de crédibilité: -8/10.

Moi aussi, ça m'arrive de finir dans une pub presque sans faire exprès, pas vous?? Image: netflix

Mais puisqu'on n'est pas à une incongruité près, le premier épisode de cette quatrième saison (ressenti: 27e saison) se conclut sur Gabriel, dans la rue, au téléphone avec la mère de Camille. Quand soudain surgit Emily (eh oui, évidemment). Le beau gosse lui explique que personne n'a vu Camille depuis le mariage (enfin, le non mariage, hehe).

«Emily, you don't understand. Camille's missing» «Emily, tu ne comprends pas. Camille a disparu» au secours, c'est nul

Oh myyyyy, quel suspens haletant! Non. Mais où peut-elle bien être?!

Ah non, elle a pas disparu en fait, all good!

Heureusement, Emily, flic à ses heures perdues, sait peut-être où se cache Camille. En Grèce. Avec Sofia, son amoureuse grecque qui a publié une photo d'un joli paysage sur Instagram. L'Américaine, pas à un drama près, décide de tout balancer à Gabriel puisqu'au moins, comme ça, c'est fait, et qu'en plus, ils peuvent tous aller joyeusement en Grèce fouiller le pays à la recherche de Camille en mangeant du tzatziki. Sauf que, so sad, Gabriel et Emily s'engueulent. Mon cœur est à deux doigts de s'arrêter de battre tant c'est... mal joué.

Mais RETOURNEMENT DE SITUATION, Camille n'est en fait pas en Grèce, mais à Giverny, à une heure de Paris, dans les jardins de Monet, puisque quand les Français sont tristes, ils vont errer dans les lieux qui inspirent les peintres, n'est-ce pas? (Spoiler: non.)

Moi aussi, je me mets dans une ambiance «nymphéas de Monet» quand je pense à l'abyssale vacuité de l'existence. Ou quand je sais pas quoi commander sur Uber Eats. Image: netflix

Bref, grâce à une manip' qui n'existe que dans les téléphones du FBI, l'Américaine parvient à géolocaliser Camille. Après une baston dans des barques façon chatons qui se chamaillent pour un élastique à cheveux, les deux filles tombent à la flotte et se réconcilient. Niveau de crédibilité: chaton/10.

Pile au même moment (c'est vraiment fou comme le hasard fait bien les choses), Sofia arrive dans le restaurant de Gabriel. Elle a sauté dans un avion depuis Athènes pour retrouver Camille «et après, elle repart, elle veut juste la retrouver» (mon œil). La fugitive arrive quelques minutes plus tard avec Emily et roule une grosse galoche à Sofia devant son ex-fiancé. That's so French OMG.

Dans la douche d'Emily , parce que why not?

Emily, coureuse à ses heures perdues, rentre d'un footing et parle à Mindy, en train de prendre sa douche (Mindy par ailleurs sélectionnée pour chanter à l'Eurovision, tout ceci n'a aucun sens).

Sauf que C'EST PAS MINDY! C'est Gabriel qui se douche chez Emily puisque chez lui, il y a son ex et sa meuf. Crédibilité: polygamie/10. Emily raconte à Mindy à quel point elle trouve cette situation folle, se demandant même si la polygamie est légale en France. So French! Et là, je sens que vous vous demandez si j'exagère pas le côté «cette Américaine est décidément une caricature qui balance des clichés», alors voici la preuve:

J'ai pris mon ordi en photo parce qu'on ne peut pas faire de screenshots sur Netflix (l'écran sale, c'est cadeau).

Tout à coup, Gabriel ouvre le rideau de la douche parce que WHY NOT, hein, on n'est plus à ça près.

Après quelques longueurs dont je ne me rappelle pas, on se retrouve à un bal masqué (oui, comme dans Gossip Girl, mais en moins bien). Comme de par hasard (encore et encore, jpp), Emily et une autre meuf portent exactement la même tenue, un croisement entre Zorro et Beetlejuice, ce qui donne lieu à un quiproquo bancal puisqu'Alfie (qui a cessé de lui faire la gueule), est là.

Dans la vraie vie, personne ne s'habille comme ça, même pour un bal masqué. PERSONNE. Image: netflix

Le pauvre chaton ne peut toutefois que constater qu'Emily s'en fout, puisqu'elle s'en va avec Gabriel dans un Uber, comme tout le monde dans une calèche. Calèche qui sert d'écrin à des câlinoux (oui, comme dans La Chronique des Bridgerton, mais en encore pire).

Un «ménage à quatre» et pas de bébé

Vous vous souvenez que Sofia avait dit à Gabriel qu'elle avait pris l'avion jusqu'à Paris uniquement pour retrouver Camille et qu'ensuite elle rentrerait chez elle? FAUX. Les deux femmes visitent des apparts, ce qui arrange Emily, puisqu'elle en a un peu marre de ne pas pouvoir jouer au docteur tranquille avec Gabriel.

Le marché de l'immobilier parisien étant aussi détendu qu'à Vufflens-la-Ville, Camille et Sofia arrivent à trouver comme de par hasard un appart juste en face de chez lui, dingue! Et ça tombe bien puisque, rappelons-le, Gabriel et Camille vont avoir un bébé ensemble (mais pas «ensemble», vous suivez?).

Chaton! Le pauvre Alfie se fait démolir dans tous les sens du terme. Image: netflix

Mais tout ceci ne plaît pas particulièrement à Sofia et Emily, qui, après avoir fait péter le couple de Camille et Gabriel, arrivent à trouver la situation un poil pénible. Un bébé en route, et un «ménage à quatre», comme le dit la Grecque, qui décide d'elle-même de retourner se faire voir chez les... Enfin bref. Elle s'en va. Trop triste (et pour le coup, c'est la seule scène un peu triste qui est vraiment un peu triste).

Et comme «les emmerdes, ça vole toujours en escadrille», comme le disait si élégamment Jacques Chirac (je cite Chirac si j'ai envie), une autre mauvaise nouvelle tombe justement sur la tête de Camille. Après un examen médical, elle apprend qu'en fait, elle n'est... pas enceinte. Et alors qu'elle va voir Gabriel pour le lui dire, le beau gosse décide de se lancer dans une tirade pour raconter à quel point il a tout ce dont il peut rêver: une superbe petite amie, et un bébé qui va arriver.

«I'm the luckiest man alive» «Je suis l'homme le plus heureux du monde» rho mais shut up.

Manifestement un peu triste, jalouse ou que sais-je (vraiment, j'en sais rien, puisqu'apparemment, c'est dans le cahier des charges du casting de jouer comme des pieds), Camille décide finalement de... ne pas dire qu'elle n'est pas enceinte. «Woooow», comme dirait Mindy.

Mindy, toujours sapée comme un paquet de Haribo, dans des couleurs qui piquent les yeux. Image: netflix

Et c'est tout. Rideau. La première partie se termine (et nous termine) là-dessus.

Cette série est atroce , vivement la suite !

Comme lors des trois premières saisons, on aura eu droit à un scénario tout pété, de bons gros clichés franco-américains, un Paris encore plus propre que pendant les Jeux olympiques lorsque les SDF avaient été gentiment «déplacés», des tenues plus colorées et criardes les unes que les autres, des acteurs à qui on a demandé d'oublier toute notion d'acting...

Dans la partie 2, SERONT-ILS EN SUISSE?! Les coussins le laissent entendre. Moi aussi je suis flic à mes heures perdues. Image: netflix

Et toujours ce petit goût de reviens-y. On sait que c'est pas terrible, mais on y retourne. Un peu comme un bon gros cheesecake, écœurant à souhait, avec un coulis caramel-chocolat-vanille, supplément sucre et diabète, qui vient nous boucher les artères. Un immense tas servi dans de la jolie porcelaine, because «make it French», you know? C'est dégueu, mais c'est pas trop mal, alors comme de gros accros au sucre, on en redemande.

Vivement la partie 2 de cette infamie trop sucrée. Rendez-vous le 12 septembre prochain sur Netflix.

