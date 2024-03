Certains films ayant remporté des Oscars ce dimanche sont visibles sur Netflix. Image: watson

Ces 8 films sacrés aux Oscars que vous pouvez déjà voir sur Netflix

Quelques-unes des œuvres ayant été sacrées aux Oscars ce dimanche sont visibles sur Netflix. Si vous êtes à la recherche de films et séries de qualité à regarder ce soir, c'est ici que ça se passe.

Dimanche soir 10 mars 2024, le Dolby Theatre de Los Angeles a été pour Christopher Nolan le théâtre de toutes les récompenses. Le film biographique sur Robert Oppenheimer est reparti avec pas moins de sept statuettes, dont celle du meilleur film, meilleur réalisateur et deux prix d'interprétation masculine pour Cillian Murphy et Robert Downey Jr.

Mais si gagner un Oscar est le Saint-Graal de toute personne travaillant dans cette industrie, le fait d'être nominé est une récompense en soi. Une reconnaissance aussi certaine que prestigieuse qui fait la fierté des studios et des plateformes de streaming ayant investi dans ces œuvres. Netflix étant le plus grand distributeur de contenu en ligne, la plateforme a vu certains de ses métrages et documentaires sur les bancs des nominés. Des œuvres qui sont disponibles dans votre abonnement et que vous pouvez voir dès à présent.

Bayard Rustin

Image: Netflix

Le 28 août 1963. Martin Luther King prononçait son célèbre discours, dans lequel ont résonné ces mots: «I have a dream». Dans l'ombre de cet événement, un homme: Bayard Rustin, un Afro-Américain ouvertement homosexuel et partisan de la non-violence.

L'histoire de ce militant des droits civiques et conseiller personnel de Martin Luther King a été adaptée en biopic, afin de conter l'histoire de cette marche extraordinaire. Le film a été nominé aux Oscars pour le meilleur acteur dans un rôle principal pour Colman Domingo (La Couleur Pourpre) pour sa prestation dans le rôle-titre.

Maestro

Image: Netflix

Après A Star is Born, ce deuxième long métrage réalisé et interprété par Bradley Cooper retrace la vie du célèbre chef d’orchestre Leonard Bernstein, à qui l'on doit notamment la comédie musicale West Side Story.

Un luxueux biopic avec une mise en scène audacieuse qui a été nominé dans sept catégories, dont les plus prestigieuses que sont le meilleur film, meilleur acteur et meilleure actrice pour Carey Mulligan.

Insubmersible

Image: Netflix

Adapté d'une histoire vraie, Insubmersible raconte l'exploit invraisemblable de Diana Nyad. Une femme de 64 ans, qui, pendant près de 160 kilomètres, a nagé en eaux libres entre Cuba et La Floride durant plus de 50 heures.

Le film est porté par deux grandes actrices dont les rôles ont été nominés pour l'Oscar de la meilleure actrice pour Annette Benning et le meilleur rôle secondaire pour Jodie Foster.

Le Cercle des neiges

Image: Netflix

Le Cercle des Neiges est un film hispano-américain réalisé par Juan Antonio Bayona (The Impossible). Il s'inspire du livre La sociedad de la nieve de Pablo Vierci, survivant du vol Fuerza Aérea Uruguaya 571 qui s'écrasa dans la Cordière des Andes en 1972.

Ce film douloureux, mais plein d'espoir, raconte comment une équipe de Rugby uruguayenne a dû franchir une barrière morale inimaginable pour survivre au froid et à la faim durant deux mois. Il a été nommé dans deux catégories, dont le meilleur film international.

Nimona

Image: Netflix

Nominé pour le meilleur film d'animation, Nomina s'est fait battre inévitablement par le chef-d'œuvre d'Hayao Miyazaki: Le Garçon est le Héron.

Cependant, Nimona est un excellent film qui se veut audacieux, puisqu'il s'agit d'un des rares films queer à être proposé dans ce registre. Adapté du roman graphique éponyme, le film est un bijou d'animation qui mêle humour, action et réflexion sur l'inclusion dans un univers médiéval-futuriste.

Tuer un tigre

Image: Netflix

Tuer un tigre est un film documentaire qui se déroule en Inde. Le film dresse le portrait d'un modeste fermier du Nord-Est qui se lance corps et âme dans une quête de justice afin de faire reconnaitre le viol collectif de sa fille adolescente.

Le film, nominé dans la catégorie du meilleur documentaire, est produit par Priyanka Chopra Jonas (Quantico) et Dev Patel (Slumdog Millionaire). Ce documentaire revient sur une des faces sombres du sous-continent indien, où le viol dans les campagnes est un fléau rarement dénoncé.

La Merveilleuse Histoire de Henri Sugar

Image: Netflix

Wes Anderson a réalisé quatre courts-métrages adaptés de certaines nouvelles de Roald Dhal dans une anthologie exclusive à Netflix. La Merveilleuse Histoire de Henri Sugar en est le plus gros segment, d'une durée de 40 minutes.

Le film raconte comment un nanti amateur de jeux d'argent se découvre la capacité de voir les yeux fermés après avoir suivi les enseignements d'un manuel écrit par un yogi indien. Un court-métrage brillamment réalisé et délicieusement absurde qui lui a valu la statuette du meilleur court-métrage. Il s'agit de la seule et unique récompense pour la plateforme de streaming.

L'après

Image: Netflix

L'après est un court-métrage signé Misan Harriman, un photographe britannique d'origine nigériane qui réalise là son premier film.

Cette histoire de deuil raconte comment un homme devenu mutique après avoir perdu femme et enfant va retrouver l'espoir. Devenu chauffeur de VTC, celui-ci va réaliser une course qui lui permettra de trouver le chemin de la résilience.

Bonus: quoi d'autre ailleurs?

Durant cette 96e cérémonie, les professionnels de l'industrie ont également reconnu d'autres œuvres, notamment Pauvres Créatures que vous pourrez découvrir bientôt sur la plateforme Disney+ à partir du 20 mars. L'académie a par ailleurs salué «les frenchies» que sont Justine Triet et Arthur Harari pour Anatomie d'une chute, récompensé pour le meilleur scénario original. Vous pouvez d'ailleurs retrouver cette Palme d'Or du Festival de Cannes en compagnie de Barbie sur la plateforme MyCanal, ainsi que la cérémonie elle-même, Canal+ étant la seule chaîne qui la diffuse sur ses canaux.

L'autre Oscar du meilleur scénario adapté revient à American Fiction, sorti en catimini sur Prime Vidéo. Le film met en scène l'acteur Jeffrey Wright dans le rôle d'un écrivain aigri, également nominé en tant que meilleur acteur dans un rôle principal.

American Fiction, parlons-en: Le film que vous devez voir

Dans les nominés, on retrouvait également Killers Of The Flower Moon de Martin Scorsese avec pas moins de 10 nominations, dont les plus prestigieuses, qui a été injustement boudé par l'académie. Le film, produit par Apple, est disponible sur leur plateforme TV+, ainsi qui sur MyCanal, qui inclut l'entièreté du catalogue de la pomme sur sa plateforme.

Vous savez quoi regarder ce soir.