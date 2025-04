Fred et Rose West, un couple britannique qui a semé la terreur. Vidéo: youtube

Vous n’êtes pas prêts pour le nouveau true crime de Netflix

Fred et Rose West ont assassiné douze jeunes femmes entre 1967 et 1987. Netflix, en grand pourvoyeur de true crime, va dérouler l’histoire effroyable de ce couple de meurtriers de britannique.

En 2022, Netflix a manifesté un grand intérêt pour Jeffrey Dahmer. Cette année-là, une série de dix épisodes ainsi qu'un documentaire ont été consacrés à ce terrible et célèbre tueur en série. Il a assassiné plusieurs hommes et profané leurs cadavres aux États-Unis entre 1978 et 1991. Après seulement une semaine, Dahmer faisait partie des séries anglophones les plus regardées sur Netflix. Un succès comparable pourrait se produire avec une nouvelle histoire, car elle met en lumière une affaire tout aussi effroyable: Fred et Rose West: un cauchemar britannique.

Fred et Rose West sont un couple de tueurs en série notoire. Dans ce documentaire, la vie et les crimes du couple sont passés à la loupe. Pour ce faire, la production a pu compter sur du matériel exclusif, comme des vidéos de police et des enregistrements audio inédits.

«La série donne la parole aux membres de la famille de certaines victimes - dont certaines parlent pour la première fois - et donne un aperçu de la douleur et des tourments qu'elles ont endurés pendant des décennies» Netflix

Le magazine spécialisé Deadline fournit de plus amples informations sur ce nouveau true crime. Le tueur en série Fred West serait mort en 1995 et aurait assassiné au moins douze jeunes femmes entre 1967 et 1987. La plupart des meurtres ont été commis avec sa deuxième femme, Rose West.

Cette dernière est d'ailleurs toujours en vie et purge actuellement une peine de réclusion à perpétuité. Le réalisateur Dan Dewsbury a déclaré à propos de cette nouvelle affaire que «la production de cette série a été une énorme entreprise pour l’équipe. Nous avons un grand respect pour l'enquête de police qui a conduit à la condamnation de Fred et Rose West».

Plusieurs documentaires leur ont déjà été consacrés par le passé, et de nouveaux éclairages sur ces crimes innommables seront désormais offerts aux abonnés de Netflix. Le tout, en trois épisodes: «Fred», «Rose» et «Le procès», disponibles le 14 mai prochain.