Quand tout allait encore bien: Pernille et Christina profitent d'une courte pause ensemble. image: Tommy Wildner/Netfix

La véritable affaire criminelle derrière la série Netflix The Nurse

Dans un hôpital au Danemark, les gens meurent souvent d'un arrêt cardiaque. Un ange de la mort est-il à l'œuvre? La série Netflix The Nurse raconte l'histoire vraie d'une infirmière meurtrière.

Corina Mühle

Pernille Kurzmann vient de terminer sa formation et lors de son premier jour de travail dans un service d'urgence, elle se lie d'amitié avec Christina Aistrup Hansen, une infirmière expérimentée qui est appréciée de tous. Mais très vite, Pernille se rend compte que quelque chose ne va pas chez Christina, et tente désespérément de convaincre ses collègues qu'il se passe des choses monstrueuses à l'hôpital. Cependant, personne ne veut l'écouter. Voilà le sel de l'histoire de The Nurse, la dernière série en date de la collection True Crime de Netflix, qui ne cesse de s'étoffer. La série en quatre parties rappelle fortement le film The Good Nurse, sorti l'année dernière avec Eddie Redmayne et Jessica Chastain dans les rôles principaux.

Cette production danoise est basée sur le best-seller «The Nurse - Inside Denmark's Most Sensational Criminal Trial» du journaliste danois Kristian Corfixen.

Qui est Christina Aistrup Hansen ?

A l'hôpital, Christina est considérée comme l'une des meilleures infirmières. Mais lorsqu'elle travaille dans l'équipe de nuit, le chaos semble toujours régner: des patients frôlent la mort, mais elle réussit à les réanimer, ce qui lui vaut l'admiration de beaucoup de ses collègues.

Christina Aistrup Hansen et Pernille Kurzmann dans The Nurse. image: Tine Harden/Netflix

Pernille a été la première à y regarder de plus près et à oser faire des recherches. On ne sait par contre pas si les deux femmes étaient aussi amies dans la vraie vie qu'elles le sont au début de la série.

La nuit fatale

La nuit du 1er mars 2015 fut particulièrement dramatique à l'hôpital, alors que plusieurs patients trouvent la mort aux urgences. Dans la série, les téléspectateurs suivent Pernille de nuit, arpentant désespérément les couloirs à la recherche de Christina, qu'elle tente de prendre en flagrant délit.

Pernille avait en effet réuni suffisamment de preuves contre Christina pour contacter la police et faire part de ses soupçons. Christina est alors arrêtée et une longue enquête commence, au cours de laquelle un important nombre de décès survenus à l'hôpital sont examinés afin de déterminer s'il y a eu des irrégularités.

Toutes les tentatives de réanimation des patients ont échoué. image: Tine Harden/Netflix

Le premier décès a eu lieu en 2012, lorsqu'un homme de 72 ans est mort - avec une quantité mortelle de morphine mélangée à un sédatif dans le sang, selon la police. Les deux autres décès ont eu lieu dans l'équipe de nuit du 1er mars 2015: un homme de 66 ans et une femme de 86 ans sont décédés avec le même mélange mortel de médicaments dans le sang.

Une quatrième patiente, une femme de 73 ans, a été réanimée après avoir subi un arrêt cardiaque provoqué par les mêmes médicaments. Le parquet a jugé que Hansen avait également l'intention de tuer cette femme.

La bande-annonce officielle👇

Vidéo: youtube

Un procès sans preuves tangibles

Pernille a témoigné en tant que témoin principal dans le procès contre Christina. Elle a expliqué qu'elle avait vu Christina se pencher sur une patiente juste avant qu'elle ne fasse un arrêt cardiaque. Elle a également vu Christina tenter de cacher deux seringues qu'elle tenait à la main. Ce moment marque un tournant dans la série Netflix, car c'est là que les soupçons de Pernille ont pris forme.

Selon RadioTimes, 70 autres témoins ont parlé au procès de Christina Hansen. Il y aurait eu depuis longtemps des rumeurs à l'hôpital selon lesquelles il semblait toujours y avoir autour d'elle des drames inhabituels, de nombreux arrêts cardiaques et des décès. La direction de l'hôpital a toutefois affirmé n'en avoir jamais été informée.

L'hôpital de Nykobing Falster au Danemark dans The Nurse. image: Tommy Wildner/Netflix

Hormis les seringues que la police a repêchées dans les poubelles, mais sur lesquelles aucune trace d'ADN de Christina Hansen n'a été trouvée, il n'y avait aucune preuve physique. Le parquet a toutefois estimé qu'un grand nombre de faits établissaient sans aucun doute la culpabilité de l'infirmière.

Parmi ces preuves, il y avait le fait que de telles choses ne se produisaient que lorsque Hansen était de garde. En outre, le fait que toutes les victimes avaient exactement le même mélange de médicaments dans le sang, qu'aucun médecin n'avait prescrit, ne pouvait être une coïncidence.

Hansen a été condamné à la prison à vie pour quatre meurtres et une tentative de meurtre. Toutefois, comme d'autres causes de décès n'ont pas pu être exclues, la peine a été réduite en 2017 à quatre tentatives de meurtre, et la peine de prison a été ramenée à douze ans.

Elle a également été reconnue coupable d'avoir volé des médicaments à l'hôpital et de les avoir administrés à sa fille de sept ans. Christina a également dû payer les frais de justice, et une indemnité à ses victimes.

La question du motif

L'infirmière a dû se soumettre à une expertise psychologique qui a révélé qu'elle souffrait d'un trouble de la personnalité caractérisé par un besoin excessif d'attention.

Josephine Park dans le rôle de Christina Hansen. image: Tine Harden/Netflix

Et c'est exactement ce qui a motivé l'infirmière, selon le ministère public. Il s'agissait pour elle de générer du drame, et de se mettre en scène.

Cependant, son avocat a toujours argumenté qu'elle avait été victime de ragots et de jalousie sur son lieu de travail. Tout au long du procès, elle n'a eu de cesse de clamer son innocence.

Christina Hansen est en prison jusqu'en 2028, et Pernille travaille toujours dans le même hôpital.

La série The Nurse est disponible sur Netflix.

