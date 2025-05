C'est important qu'aucun poil frisé ne vienne déstabiliser ce séjour parfaitement parfait. netflix

Voici pourquoi on va tous regarder cette mini-série Netflix

Sirens combine une satire à un thriller psychologique. La mini-série Netflix sort aujourd'hui et voici pourquoi on va tous en parler.

Jennifer Ullrich/watson.de

Une propriété insulaire isolée, un couple de la haute société impénétrable, une jeune femme qui semble être tombée dans un piège luxueux. Et au milieu de tout ça: Julianne Moore dans le rôle d'une hôtesse mystérieuse aux traits sectaires.

Sirens, comme Adolescence sur Netflix, pourrait être l'un des moments forts de l'année pour la plateforme de streaming, et pas seulement en raison du casting cinq étoiles.

La bande-annonce de Sirens:

Vidéo: youtube

Dans Sirens, Devon (Meghann Fahy), marquée par la vie, se retrouve sur une île où sa jeune sœur Simone (Milly Alcock) vit dans la maison de la riche Michaela Kell (Julianne Moore).

Michaela n'est pas seulement l'épouse du milliardaire Peter Kell (Kevin Bacon), mais aussi l'hôte d'un week-end de retraite exclusif pour la haute société. Ce qui commence comme un court voyage inoffensif se transforme rapidement en un jeu psychologique cauchemardesque. Devon réalise que sa sœur est visiblement sous l'influence de la charismatique Michaela. Mais plus Devon essaie de faire quitter l'île à Simone, plus elle-même tombe sous le charme du glamour et du contrôle.

A gauche, Meghann Fahy (The White Lotus, saison 2) et Milly Alcock. netflix

La série est basée sur la pièce écrite par Molly Smith Metzler Elemeno Pea. Elle a été réalisée par la showrunner Molly Smith Metzler (Maid) qui l'a conçue comme une comédie noire.

Le titre «Sirens» fait allusion aux créatures marines légendaires et séduisantes des océans et, en même temps, au signal perçant du danger. «La mini-série est une exploration pointue, sexy et pleine d'humour noir des femmes, du pouvoir et de la classe sociale», explique Netflix. Probablement en raison de son thème sectaire explosif, la rédaction de Glamour la décrit comme potentiellement «scandaleuse» avant même sa sortie. Jusqu'à présent, tout porte à croire à un mélange sauvage entre Midsommar et The White Lotus.

Sirens est composé de six épisodes et sort ce 22 mai sur Netflix.

