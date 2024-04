Pourquoi les agents immobiliers en Suisse ne s'habillent pas comme ça? netflix

«Selling the OC» revient avec une saison 3

La nouvelle saison de la télé-réalité qui met en scène des agents immobiliers d'Orange County sera disponible le 3 mai sur Netflix. Le trailer annonce du lourd.

Marie-Adèle Copin Suivez-moi

Plus de «Divertissement»

Du soleil, du porn immobilier et des agentes saucissonnées dans des robes composées à 80% d'élasthanne? Je dis OUI. Selling the OC est de retour le 3 mai sur Netflix et si la première saison avait commencé mollement, la deuxième salve nous avait offert son lot de dramas et de personnalités hautes en couleur. Pour rappel, Selling The OC suit les agents immobiliers du groupe Oppenheim dans le comté d'Orange, ou plus communément appelé Newport Beach (paix à ton âme Marissa Cooper).

Le principe est le même que celui de Selling Sunset: nous montrer des maisons que seule une poignée de mortels peut s'offrir et s'immiscer dans la vie de bureau des agents dont les dents blanchies rayent le parquet.

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

La bande-annonce nous rappelle où on en était resté, notamment avec le flirt entre Alex Hall et Tyler Stanaland. A la fin de la saison 2, ils avaient échangé un bisou mouillé dans un jacuzzi, mais il semblerait que leur relation n'ait pas beaucoup évolué depuis. C'est l'unique relation amoureuse du bureau, alors on ne serait pas étonné que Netflix en fasse des tonnes pour pas grand-chose.

La petite nouvelle Ali Harper (qui n'a rien de petite puisqu'elle mesure 1m80) semble prendre plus de place dans cette dernière saison, pas forcément pour les bonnes raisons. Si on en croit la bande-annonce, elle ne vend rien depuis son arrivée dans l'agence Oppenheim, mais elle a l'air d'être imbriquée dans plusieurs embrouilles, et ça, c'est tout ce qui compte.

Du drama est promis, mais on espère que cette troisième saison satisfera aussi notre soif de «Porn Real Estate» comme on l'appelle. On veut voir des manoirs avec des dorures, des maisons qui chutent dans l'océan, des plafonds qui s'ouvrent pour admirer les étoiles la nuit, des piscines qui se transforment en terrain de foot. On ne veut pas seulement rêver, on veut du trop, de l'excès, on veut être devant notre écran et nous dire: Ah non, «la salle de cinéma ne me plaît pas» ou au contraire: «Le quatrième dressing est très beau.» Rendez-vous le 3 mai pour le découvrir.

«Selling the OC» saison 3 sera disponible sur Netflix dès le 3 mai.

Dans le même genre👇

Vous aimez le Porn Real Estate? 👇

Le manoir de Britney Spears est kitsch à souhait