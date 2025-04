Les relations de travail entre Maria et Verity ne sont pas très cordiales. netflix

Netflix a dupé les fans de cette série à succès

Tous ceux qui ont regardé l'épisode 2 de la dernière saison de Black Mirror n'ont pas vu la même chose à l'écran.

Ne parlez pas avec vos amis, vos collègues ou votre famille de l'épisode 2 de la saison 7 de Black Mirror ou vous aussi, comme Maria, le personnage principal, vous allez devenir fou. Barnies ou Bernies? Qu'avez-vous vu?

Ne vous inquiétez pas, c'est Netflix qui joue avec nos nerfs. La plateforme de streaming a dévoilé deux versions de cet épisode baptisé Bête noire. Dans celui-ci, Maria et Verity, d'anciennes camarades de classe pas forcément très copines, se retrouvent dans le même bureau des années après.

Petit à petit, Maria perd pied avec la réalité et a l'impression de devenir cinglée. Elle affirme avec aplomb qu'un restaurant qu'elle connaît bien s'appelle Barnies et non Bernies comme ses collègues le prétendent. Elle découvre alors qu'elle a tort en voyant le nom écrit différemment sur tout l'internet et même sur la casquette de son petit ami qui y a travaillé.

Les fans de la série ont eux aussi vu le fast-food écrit de deux façons différentes, que ce soit sur la casquette du petit ami ou sur internet. Certains auront lu Barnies, d'autres Bernies. Et c'est complètement fait exprès par la plateforme de streaming. Une personne sur TikTok prouve qu'il y a bien deux versions de l'épisode en filmant sa télé et un smartphone.

Netflix confirme qu'il y a bel et bien une entourloupe. Le compte francophone a tweeté ceci:

Sur le réseau social, certains internautes rappellent que Barnies, ce fast-food fictif de poulet frit, était déjà présent dans deux autres épisodes: Joan est horrible (saison 6) et Tais-toi et danse (saison 3). Dans ces deux-là, il est écrit Barnies. Il s'agit de l'un des nombreux Easter Eggs de Black Mirror.

Dans Joan est horrible, Joan commande de la nourriture chez Barnies. reddit

Merci les gens de Reddit d'aller chercher ce genre d'images. reddit

Konbini en a relevé un paquet dont le lait d’amande qui démarre la dispute entre Maria et Verity. Il s’appelle Raiman Organic Almond Milk et c’est le même que boit Robert Daly (Jesse Plemons) dans USS Callister (Saison 4, épisode 1).

La bande-annonce de la saison 7: Vidéo: watson

