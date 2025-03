Le street style le plus déjanté se trouve à New York

Sur le compte Instagram WhatNewYorkWears, on plonge dans les rues de New York et les tenues de ses habitants. C'est parti pour un safari mode!

Jack Sparrow s'il tombait dans la sapologie.

La doudoune parfaite n'existe p...

Vous l'avez vu sur l'internet... des gens le portent dans la vraie vie.

Tout est parfaitement assorti.

Qui a dit que les Crocs n'étaient pas cool?

Je me demande quelle est la couleur préférée de cette dame?

Tu peux pas comprendre chéri, c'est la mode.

Comme ça, tout le monde est au courant.

So New York

Des chaussures à éviter de porter quand il pleut.

Pourquoi pas.

Oui, il y a bien deux ceintures pour ce pantalon.

En parlant de ceintures multiples.

Cette personne ne semble pas très enthousiaste à propos de sa tenue.

Très Fashion Week.

Non, non, c'est pas de l'IA.

Meilleur combo de cette collection.

Diesel aurait pu faire ça.

Y a-t-il un humain là-dessous?

Ça a l'air confortable.

Spider-Man liked this.

