A la Fashion Week, on a vu des culs

La marque italienne Diesel a osé remettre au goût du jour le jeans taille basse lors de son défilé à la Fashion Week de Milan.

Il avait été enterré il y a belle lurette: le jeans taille basse, tendance des années 2010, tente un retour à la Fashion Week de Milan. Merci qui? Merci Diesel. La marque italienne a proposé ce 26 février sa version «sourire du plombier».

Le défilé se voulait urbain et trash avec ses graffitis du sol au plafond réalisés par 7000 artistes. Peut-être la partie la plus intéressante du show.

Le décor était composé, entre autres, de deux statues gonflables géantes représentant des corps nus.

Les mannequins, en plus de montrer le début de leur lune, portaient des lentilles de contact blanches, comme s'ils avaient les yeux révulsés et qu'ils faisaient une overdose.

Je crois qu'il faut la mettre en PLS. instagram diesel

D'ailleurs, le magazine In Style écrit sur Instagram: «Crack is Back», référence au «Heroine Chic» des années 1990-2000, avec Kate Moss en ligne de front. Une tendance qu'on n'a pas forcément envie de voir revenir puisque, comme son nom l'indique, elle glamourisait la drogue dure. L'Officiel préfère qualifier cette collection automne-hiver 2025 d'«audacieuse» et de «déstabilisante». Et ce n'est pas peu dire quand on voit l'une des pièces phares du show, un gros chandail couleur peau qui semble comme greffé à l'un des mannequins. La Lady Gaga de 2010 aurait adoré.

Le magazine In Style ajoute: «les créations mélangent les genres et subvertissent les codes traditionnels.» C'est très beau, mais on n'a rien compris.

Le jeans taille basse version Diesel. Getty Images Europe

Quant aux internautes, ils sont plus pragmatiques que les médias spécialisés et préfèrent écrire sur Instagram: «moche» ou «non merci». C'est pas très fin, mais au moins, le message est clair.

Au premier rang, pas de grandes stars internationales. Ce sont surtout des influenceuses comme les jumelles Ami et Aya Suzukiet ou des célébrités comme Hoshi, chanteur sud-coréen.

Au premier rang, des gens connus, mais pas assez pour qu'on écrive leurs noms. Getty Images Europe

Un alien hype

On a également vu un lamantin, ou une version humanisée de Okja, le super cochon qui avait secoué Cannes en 2017. Ou serait-ce Moo Deng, l'hippopotame pygmée qui avait ému l'internet? On vous laisse décider.

En vérité, il s'agit d'un alien prénommé Rich Ciolino et il est l'acolyte depuis maintenant un an du rappeur italien Ghali. Il fait référence à une chanson de l'artiste qui raconte un dialogue surréaliste avec un extraterrestre. Bref, c'est une performance artistique, ne cherchez pas plus loin.

Aaah... la mode.

Cet extra-terrestre aux yeux mélancoliques est l'œuvre de Leonardo Cruciano. Son nom ne vous dit probablement rien et, pourtant, c'est l'un des plasticiens les plus célèbres au monde. Il a travaillé avec des réalisateurs comme Ridley Scott, Matteo Garrone ou encore Michael Bay. C'est aussi lui qui, en 2018, crée les têtes hyper-réalistes du défilé Gucci, tête que Jared Leto portera par la suite au Met Gala.

Jared Leto et son moi surréaliste. Image: AP Invision

