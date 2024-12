Watson a testé le marché de Noël de Bâle, listé comme l'un des meilleurs au monde. Image: watson

Ce marché de Noël suisse est «l'un des plus beaux du monde»: on a testé

Le marché de Noël de Bâle a été élu, parmi une vingtaine d’autres, l’un des meilleurs au monde par CNN. Ni une ni deux: watson est allé vérifier!

Dans le train déjà, un groupe d'amies parle du marché de Noël de Bâle «qui a été élu l'un des plus beaux au monde, selon un article que j'ai lu», déclare l'une d'elles.

Ça s'annonce bien! Pour le contexte, CNN a dressé en novembre dernier la liste des 22 meilleurs marchés de Noël autour du globe et celui de Bâle en fait partie. «Il est difficile de trouver une destination qui fasse mieux que la Suisse pour célébrer Noël», déclarait le média. La curiosité gonflée à bloc, j'ai enfilé mon plus beau manteau pour aller vérifier sur place!

Bienvenue à Europapark

A peine sortie du tram à Barfüsserplatz que se dresse devant moi un père Noël géant, le mot Glühwein écrit en lettres rouges clignotantes – et l'odeur du vin chaud qui flotte dans l'air –, ainsi qu'une ribambelle de branches de sapin qui ornent les cabanons: aucun doute, je suis bien arrivée.

Voyez plutôt: Image: watson

Je m'engouffre dans l'une des ruelles qui serpentent entre les petits chalets et entre immédiatement dans un monde enchanté. Bienvenue à Europapark, ou toute autre destination qui fait rêver. La foule est présente et les stands sont magnifiquement dressés; un sens du détail «qui fait toute la différence», nous expliquera plus tard l'organisateur.

Petit aperçu des stands 🎄 Vous avez dit Noël? Image: watson

Image: watson

Un dernier pour la route! Image: watson

Je continue mon tour et monte quelques marches en direction de la célèbre pyramide de Noël dressée à l'entrée de la vieille-ville, où le marché continue. Les cabanons contournent la Barfüsserkirche, conférant à cet endroit une atmosphère des plus chaleureuses.

Ho ho ho! Image: watson

Vin (chaud) et whisky

Après m'être imprégnée de l'ambiance, il est temps d'aller sonder les visiteurs et de poser la question à l'origine du déplacement en terres bâloises:

«Est-ce que le marché de Noël de Bâle est l'un des meilleurs au monde?»

«C'est super mignon», répondent trois Américains en visite en Suisse. Ils rentrent toutefois de Vienne, et considèrent que c'est celui de la capitale autrichienne qui est le plus beau qu'ils aient vu. «J'ai grandi dans la région et je viens ici chaque année, raconte Claudia. Le marché est très charmant, en particulier grâce à ce qui l'entoure, comme la chapelle et la vieille ville.» Un peu plus loin, Patrizia, tenancière de l'un des stands, s'extasie lorsqu'elle apprend la nouvelle:

«Wahou! C'est un grand privilège» Patrizia, tenancière de l'un des stands du marché de Noël de Bâle.

Et de profiter de notre discussion pour m'offrir un vin sucré produit en Suisse, que je déguste avant de repartir pour rapidement me faire appeler par Sandro, qui me demande si je veux tester du whisky. «Oui, le marché de Noël de Bâle mérite d'être dans la liste des meilleurs autour du globe», répond-il en me servant une gorgée de l'un de ses whiskys qui a remporté le prix du meilleur du pays. Il recommande toutefois:

«C'est mieux de venir à la tombée de la nuit et lorsqu'il neige»

Patrizia et Sandro dans leurs stands. Image: watson

J'en prends bonne note et file retrouver au pied de la pyramide Manuel Staub, directeur de l'événement, pour lui demander ce qui a fait la différence et hissé le marché de Noël de Bâle parmi les meilleurs. «Ce sont les petits détails», confie-t-il en ramenant deux tasses fumantes de vin chaud, imaginées exprès pour la cuvée 2024.

«Nous prenons énormément de temps à choisir chaque stand – nous recevons 400 dossiers et n'en sélectionnons que 150. Parmi les critères, il y a la décoration du cabanon, qui doit être pensée jusqu'aux détails sur le toit. Nous nous assurons également qu'aucun stand ne vende la même chose, et qu'un tiers seulement soit consacré à la nourriture.» Manuel Staub, directeur des foires et marchés de Bâle-Ville.

Lorsque je lui dis que l'endroit me faire penser à Europapark, il sourit et confirme: «Nous souhaitons créer une expérience!»

Les tasses en question: La cuvée 2024! Image: watson

«Jusqu'aux détails sur les toits», exemple: Les stands qui contournent la Barfüsserkirche. Image: watson

Image: watson

Saumon et pommes de terre

Mon tour n'est cependant pas terminé, direction Münsterplatz. Sur le chemin, j'en profite pour demander à Manuel Staub ce qu'il recommande de goûter. Il suggère le stand qui sert du saumon frais, cuit au feu de bois et qui provient directement de Norvège. Vendu!

Nos chemins se séparent et j'arrive à la Münsterplatz, au pied de la somptueuse cathédrale. Avant de passer à table, je sonde une nouvelle fois les visiteurs. «Je travaille juste derrière le marché de Noël, il fait partie de ma vie», confie Louise*.

«Il est joli, cosy, il y a beaucoup de diversité sans toutefois être trop grand»

Le marché de Noël continue sur la Münsterplatz. Image: watson

Cette habituée des lieux vient à peine de terminer de manger et me conseille les galettes de pommes de terre. Ça tombe bien: il commence à faire faim. Attention toutefois à prendre du cash: plusieurs endroits n'acceptent pas la carte ou son utilisation au-dessous de certains montants. Je teste en premier le sandwich au saumon, qui n'est pas mal. Le pain pourrait cependant être plus croustillant. Je goûte ensuite les galettes de pommes de terre. Les patates sont croquantes à l’extérieure et moelleuses à l’intérieur. C'est un succès!

10/10 pour les galettes de pommes de terre. Image: watson

Image: watson

Après plusieurs heures passées sur place, je suis définitivement tombée sous le charme de l'endroit. Mais comme toute bonne chose a une fin, il est temps de rentrer. Je m'avance une dernière fois vers deux visiteurs venus des Pays-Bas qui dégustent un vin chaud:

«Le marché de Noël de Bâle correspond à ce que nous avions imaginé. Il est beau, bien agencé et les gens sont gentils»

Sur ces mots, je me dirige vers la sortie, non sans prendre au passage une touche sucrée à l'un des stands de biscuits recommandés par Manuel Staub, pour terminer sur une note pleine de douceur.