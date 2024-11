Le marché de Noël de Bâle est «sans doute le meilleur de Suisse», selon CNN. Image: iStockphoto

L'un des plus beaux marchés de Noël du monde est en Suisse

A l'approche des fêtes de fin d'année, CNN dévoile sa liste des plus beaux marchés de Noël autour du globe. Et la Suisse fait partie du classement.

C'est en décembre 1298 que s'est tenu le tout premier marché de Noël. Vienne est à l'origine de cette tradition qui a, depuis, traversé les siècles et les frontières.

Cette année, CNN répertorie les plus beaux marchés de Noël, de l'Autriche en passant par l'Allemagne, l'Italie, la Croatie, l'Ecosse, les Etats-Unis ou le Canada. Une longue liste de recommandations (22 pour être précis) toutes plus enchantées les unes que les autres, parmi lesquelles se niche une adresse suisse.

Difficile «de faire mieux que la Suisse»

Le marché de Noël de Bâle. Si l'article n'est pas un concours, notons tout de même que la Suisse est dans les trois premières propositions du média américain.

«Il est difficile de trouver une destination qui fasse mieux que la Suisse pour célébrer Noël» C'est juste.

Le marché de Noël de Bâle, dans la vieille ville. Image: iStockphoto

Il ouvrira ses portes le 28 novembre. Image: KEYSTONE

Universal Images Group Editorial

Et l'avalanche de compliments ne s'arrête pas là. Si l'article précise que la Suisse est remplie de marchés de Noël en veux-tu, en voilà, il considère tout de même celui de Bâle comme le plus grand et, surtout, «le meilleur».

«Il se compose d'environ 150 stands fabuleusement décorés qui vendent des épices de Noël, des décorations et des bougies.»

A ces possibilités d'achats s'ajoutent d'autres activités qui ravissent le média, comme un stand de création d'étoiles, un atelier de décoration de bougie et de pain d'épices ainsi que la pyramide de Noël de 13 mètres de haut sur la Barfüsserplatz, un endroit idéal «pour siroter un vin chaud». Une dernière recommandation pour la route? Monter dans les escaliers de la tour Saint-Martin afin de profiter des lumières qui éclairent la ville.

L'endroit ouvre ses portes du 28 novembre au 23 décembre. Plus que quelques jours avant de pouvoir profiter de cette ambiance féerique! (ag)