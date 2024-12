Cette carte montre où se trouve le Père Noël (c'est très sérieux)

Kate et William ne se sont pas foulés pour leur carte de fin d'année

Si l'on en croit le système américain de défense antimissile, qui a lancé le vol de plaisance en 1995 et le surveille chaque année depuis lors, le Père Noël rend toujours visite aux enfants au crépuscule.

En plus de tous les autres mouvements de vol dans le monde, le site trace le traîneau portant le numéro de vol «SANTA1 / R3DNO5E / SLEI (HOHOHO)». On peut même voir quand il apparaît en Europe.

Au milieu de l'enchevêtrement des avions qui décollent et atterrissent comme d'habitude, un vaisseau est particulièrement intéressant: le traineau du Père Noël . Pour que tous les enfants reçoivent leurs cadeaux à temps, le généreux bonhomme a commencé son grand tour du monde depuis le pôle Nord. Et mieux encore, vous pouvez savoir où il se trouve.

Décidément, il s'en passe des choses dans les airs: après la forte baisse du trafic aérien les années dernières, notamment en raison de la pandémie, de plus en plus de personnes prennent désormais l'avion pour rendre visite à des proches à Noël.

Plus de «Divertissement»

Ho, ho, ho: le Père Noël est bel et bien en route pour vous livrer les cadeaux à temps. Une preuve existe: un site permet de tracer son itinéraire en direct.

Le prince William a remporté la couronne 2024 de l'homme chauve le plus sexy de la planète.

Le prince William a remporté la couronne 2024 de l'homme chauve le plus sexy de la planète.

Les dix hommes chauves les plus sexy de l'année 2024

Les dix hommes chauves les plus sexy de l'année 2024

Ces Romands devraient contacter leur caisse maladie le plus tôt possible

Les plus lus

La bande-annonce de «The White Lotus» est enfin là et il y a une surprise

L'une des séries HBO les plus attendues de l'année dévoile sa bande-annonce et on connaît la date de sortie de cette saison 3.

Quelques images avaient été dévoilées il y a un mois, mais la grosse carotte est sortie ce lundi 16 décembre. HBO Max a partagé sur les réseaux sociaux la bande-annonce complète de The White Lotus, saison 3.