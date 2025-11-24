pluie modérée
Noël

Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Bienvenue au paradis des fans de Noël et de Mariah Carey: le pop-up Mariah Carey's Holiday Bar, qui se tient jusqu'à fin décembre dans quatre grandes villes américaines. watson dr

On a visité le temple Noël de Mariah Carey et c'est magique

De New York à Los Angeles, en passant par Las Vegas et Miami, la «reine de Noël», Mariah Carey de son vrai nom, s'est associée à quatre bars américains pour les remixer quelques semaines durant à sa sauce. Nous avons tenté l'expérience en Floride... épileptiques s'abstenir.
24.11.2025, 18:5124.11.2025, 18:51
Marine Brunner
Marine Brunner

Si le retour chaque 1er novembre du tube planétaire de la reine de Noël autoproclamée, All I Want For Christmas Is You, vous donne envie de vous donner le tour ou de dégainer la tronçonneuse, passez votre chemin. L'expérience décrite ci-dessous pourrait vous provoquer quelques sueurs froides - ou overdose de glucides.

Car, loin de se contenter de s'imposer tous les ans dans les playlists Spotify de fin d'année et dans la bande-son de tout marché de Noël qui se respecte, Mariah Carey a poussé le bouchon un peu plus loin en s'associant avec Bucket Listers, une plateforme d'organisation d'évènements, pour lancer son propre pop-up de Noël. Une expérience immersive - et toute à sa gloire, évidemment.

Mariah Carey est de retour en Mère Noël des centres commerciaux

Après avoir connu un succès retentissant l'an dernier à New York, le Mariah Carey Holiday Bar s'est ainsi étendu à trois autres grandes villes américaines en 2025: Los Angeles, Las Vegas et Miami, chacune soigneusement sélectionnée «pour son ambiance et son énergie» - dixit le patron de Bucket Listers dans Forbes.

Poussés par la curiosité, l'appel d'un cocktail spécial Mariah et guère effrayés par la (sur)accumulation de guirlandes lumineuses, nous franchissons les portes du pop-up de Miami Beach, le soir de son ouverture au Ray's Hometown Bar - après s'être inscrit au préalable sur liste d'attente et avoir réglé les 20 dollars de ticket d'entrée, qui comprennent tout de même un «verre de bienvenue» offert.

Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
L'entrée du Ray's laisse à peine deviner ce qui nous attend à l'intérieur.watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
A un indice près.watson dr

Trois créneaux horaires sont proposés: le brunch du week-end, 90 minutes en soirée et, enfin, la «late night experience» à partir de 23h30 - celle pour laquelle nous avons opté. Ce vendredi soir, pendant qu'on adresse une pensée émue à la Suisse romande qui affronte ses premiers flocons, en Floride, la température flirte encore avec les 25 degrés et, dans le patio de l'hôtel, les palmiers ondulent avec paresse autour de la piscine.

Ce détail excepté, à l'intérieur du «bar spécial Mariah», l'avalanche de décorations, guirlandes scintillantes et photos de Mariah Carey du sol au plafond (ainsi que la clim') nous font complètement oublier où nous sommes.

C'est aussi délicieusement kitch qu'enchanteur.

Processed with VSCO with u3 preset
Zééééééé partiiiii!watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Attention les yeux, c'est ici que les plus sensibles nous quittent.watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Plusieurs pièces différentes composent le bar spécialMariah.watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Cocktail à la main, les participants sont conviés à se promener sur les deux étages qui composent le pop-up.watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Ambiance tamisée et loupiotes à gogo.watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
On n'ose trop se figurer la facture d'électricité.watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Mariah, Mariah, Mariah.watson dr
Processed with VSCO with u3 preset
Vous n'avez pas eu assez de Mariah? Allez, on en remet une couche!watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Et histoire de rappeler que la star des lieux ne fait pas que dans la guirlande... watson dr

La playlist? Mariah Carey, évidemment, en autres chansons de Noël - pour la santé mentale des employés, All I Want For Christmas Is You n'est diffusée «que» chaque demi-heure, comme nous l'explique le barman, tout en secouant nos Cosmopolitan (rebaptisés pour l'occasion en «All I Want Is You»).

Processed with VSCO with u3 preset
Chaque établissement propose sa propre carte de cocktails dédiés à Mariah.watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Le Cosmo «All I want Is You».watson dr

Parmi les autres activités pendant l'expérience? Un stand pour écrire sa lettre de Noël à Mariah, un traîneau de mère Noël Mariah, un autel Mariah couvert de photos de Mariah, des spots de photos avec une Mariah en carton ou encore des t-shirts Mariah (encore indisponibles à la vente le soir de notre visite).

Mariah Carey a quelque chose à vous dire à propos de Noël

Et pour ceux qui se le demandent: oui, Mariah essaie de passer au moins une fois dans chacun de ces temples à son honneur, comme nous l'explique l'une des collaboratrices de Bucket Listers, débarquée de New York quelques jours plus tôt pour l'occasion. Mais nous ne la croiserons pas ce soir-là.

Nous croiserons peu de lutins avec lesquels échanger sur notre passion commune sur la reine de Noël. Après avoir entendu son tube planétaire au moins trois fois, épuisé tous les spots à selfies, tenté en vain de ramener un t-shirt «pas en stock» et nous être enfilé notre deuxième cocktail, nous avons fait le plein de lumières, de sucre et Mariah pour les 10 prochaines années.

Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Hohoho!watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Au cas où vous manqueriez de sucre à ce stade de l'aventure.watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Le traîneau de Mère Mariah grandeur nature.watson dr
Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Un énième Cosmo pour la route (celui de trop).watson dr

Mais sans oublier de prendre une petite photo avec la star de la soirée, évidemment.

Le Christimas Holiday Bar de Mariah Carrey à Miami Beach.
Joyeux Noël!watson dr
partager sur Facebookpartager sur X
