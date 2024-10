Coca-Cola aux épices, soda au bacon: ces boissons ont fait pscht!

Pour chaque success story sur le marché mondial des sodas, il y a une histoire de flop qui vaut le détour. Voici 10 des plus absurdes.

Il devait être le prochain succès commercial et s'adresser en particulier aux jeunes. Mais aujourd'hui, Coca-Cola met fin à la production de la saveur «Spiced» après seulement six mois.

Un goût typique de coca mêlé à des notes intenses de framboise: c'est avec ce mélange que le fabricant de boissons américain Coca-Cola voulait attirer de nouveaux jeunes buveurs de la génération Z. Raté. La demande était trop faible. Bien que le chiffre d'affaires mondial du géant américain des boissons ait globalement augmenté au deuxième trimestre 2024, il a baissé en Amérique du Nord - précisément sur le seul marché où «Spiced» était disponible.

Mais en fin de compte, Spiced n'est que le dernier exemple d'une longue liste de flops en matière de boissons non alcoolisées. En voici d'autres:

New Coke

Après des années de stagnation des ventes, Coca-Cola décida en 1985 de prendre des mesures drastiques. Pour regagner les parts de marché perdues au profit de Pepsi, le fabricant de boissons d'Atlanta remplaça sa légendaire formule de 99 ans strictement protégée, par un goût prétendument plus doux et plus sucré: le New Coke.

Échec total. Seuls 13% des buveurs de Coca-Cola aimaient le New Coke. Les fans en colère ont carrément lancé des campagnes et des pétitions. Et voilà qu'à peine 77 jours plus tard, l'entreprise ramenait l'ancienne formule du Coca.

Cette erreur de marketing est aujourd'hui souvent citée dans les écoles de commerce comme un exemple à ne pas suivre quand on veut lancer un produit sur le marché. Mais en fin de compte, l'échec s'est avéré être une chance inespérée. Grâce à la publicité et au regain d'intérêt pour le «Classic Coke», Coca-Cola a connu un boost qui se poursuit encore aujourd'hui. Car c'est bien connu: peu importe qu'on parle de nous en bien ou mal, ce qui compte, c'est qu'on parle de nous.

Coca-Cola a également fait d'autres bourdes.

Coca-Cola Blak

Au début des années 2000, on pensait qu'un mélange de coca et de café était une bonne idée. Du moins pendant 17 mois où le Coca-Cola Blak était présent dans les rayons des magasins. Par la suite, ce fut le Blak out.

Pepsi A.M.

Quinze ans plus tôt, le vieux concurrent Pepsi avait déjà testé une invention dans ce goût-là. Après avoir repris du poil de la bête grâce à son flop New Coke qui tentait de remettre au goût du jour l'ancienne formule, Coca-Cola avait décidé de s'attaquer à ses clients au moment où ils étaient le plus vulnérables: tôt le matin. Pepsi a voulu faire de même avec A.M., «with ALL the sugar and TWICE the caffeine» du Pepsi normal.

L'expérience a duré près d'un an, jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'il n'y avait pas vraiment de demande pour le soda au petit-déjeuner.

Crystal Pepsi

Celui-ci est exactement comme votre Pepsi préféré gustativement parlant. A la seule différence qu'il n'est pas brun.

Un détail qui a son importance, comme l'ont jugé la plupart des consommateurs. Crystal Pepsi a existé de 1992 à 1993 et a disparu depuis (à l'exception de quelques éditions rétro en quantités limitées).

Rivella jaune

Image: PHOTOPRESS/RIVELLA

Rivella n'a pas connu un meilleur sort avec le Rivella jaune lancé en 2008. La campagne publicitaire «Quelle est la couleur de ta soif?» était gigantesque, mais le goût jaune n'a pas été bien accueilli. Dans un premier temps, Rivella a adapté la recette, sans succès. En 2012, le Rivella jaune a disparu des rayons des magasins suisses.

Rivella aux États-Unis

L'avis des Américains sur le Rivella. Vidéo: YouTube/Eric-Oliver Mächler

En 2001, puis à nouveau en 2004, la plus suisse des limonades a tenté de conquérir le marché américain. Malheureusement, l'exploit n'a jamais eu lieu. Les essais n'ont pas atteint leurs objectifs minimaux, loin de là. L'idée que l'on puisse fabriquer quelque chose de rafraîchissant et de pétillant à partir de petit-lait, ça n'a pas plu aux Amerloques.

A cela s'ajoute le fait qu'un produit issu de l'îlot de cherté qu'est la Suisse restera toujours un produit de niche plutôt onéreux. Les projets de conquérir la Grande-Bretagne ont d'ailleurs également échoué. Les Pays-Bas, en revanche, ont été séduits.

Bacon Soda

Le soda, en soi, n'est pas très bon pour la santé. Le bacon non plus. Que diriez-vous d'un soda au bacon? Le Bacon Soda n'a jamais réussi à se frayer un chemin jusqu'aux rayons des grands distributeurs, mais est resté un produit suscitant la convoitise qui n'est plus disponible aujourd'hui que sous forme de gadget sur Amazon.

Virgin Vodka

Un produit tout droit sorti des fantasmes à 360 degrés de Richard Branson. Pendant que l'on survole l'Atlantique en Virgin Class à bord d'un jet Virgin et que l'on regarde la télévision Virgin à la demande, on s'offre encore une vodka Virgin avec un tonic Virgin.

D'autant que l'attribut «virgin» en anglais est synonyme de «sans alcool». Donc? Ne serait-ce pas ... de l'eau? La Virgin de Branson était très alcoolisée. En tout cas, le spiritueux a disparu sans bruit après quelques années.

Eau minérale pour animaux domestiques

Image: shutterstock

En 1994, la Original Pet Drink Company, basée en Floride, a lancé Thirsty Dog! et Thirsty Cat! - de l'eau en bouteille pour les animaux domestiques. La boisson gazeuse, enrichie en vitamines, était proposée en deux saveurs adaptées aux animaux: Crispy Beef pour les chiens et Tangy Fish pour les chats.

La boisson a même été approuvée pour la consommation humaine par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) (au cas où l'un ou l'autre des maîtres aurait eu une soudaine envie de viande à boire). Ce fut un échec. Apparemment, les fabricants ont oublié que les animaux, qui aiment se lécher le derrière, ne se soucient pas vraiment de la provenance de leur eau.

Bonus: Pendant ce temps-là, au Japon...

Pour une raison ou une autre, les Japonais aiment les versions «claires» de nos boissons préférées. Coca-Cola y a récemment lancé le Clear Coke:

Et il y a de la Clear Beer, c'est-à-dire de l'eau minérale aromatisée à la bière. Oui, vous avez bien lu. Et il y a même du Clear Espresso and Milk.

What a time to be alive.

