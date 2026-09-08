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Record extrême: elle avale un burrito en 30 secondes

A 36 ans, la championne de vitesse alimentaire Leah Shutkever avale tout rond la nourriture et les médailles depuis huit ans. La Britannique, qui détient 42 records, vient tout juste de récupérer sa couronne dans la catégorie «burrito», dégommé en 30,75 secondes. Bon appétit.

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«Mâche avant d’avaler!» qu’on nous rabâche à longueur de repas quand on est gamin. Leah Shutkever, 36 ans, fait tout l’inverse depuis 2018 et sa première vidéo dans laquelle elle a dévoré une spécialité spécialité très britannique: une Terry's Chocolate Orange de 157 grammes en une minute et onze secondes. Blurp.

Huit ans plus tard, cette Britannique est la championne incontestée de vitesse alimentaire. Comprenez: elle bouffe des trucs le plus rapidement possible, toujours devant une caméra et si possible sous l’oeil intraitable d’un arbitre officiel.

En cette fin d’été, elle s’est ruée au siège londonien de Guinness World Records pour tenter de prendre une sérieuse revanche qui lui restait en travers de la gorge depuis quatre ans. En 2022, l’Américaine Miki Sudo lui avait chipé le record dans la catégorie «burrito», avec un temps de 31,47 secondes. Déterminée à remettre ce record dans son estomac, Leah Shutkever a eu raison d’y croire, car elle vient de dégommer son burrito de compétition en 30,75 secondes.



Sa performance: Vidéo: watson

Ce récent exploit n’en est en réalité qu’un parmi beaucoup d’autres, car Leah Shutkever détient actuellement 42 records de vitesse, des saucisses aux marshmallows.

Voici quelques-uns de ses records:

Œufs marinés: 3 œufs mangés en 7,80 secondes (2019).

3 œufs mangés en 7,80 secondes (2019). Nuggets de poulet: 775,1 g avalés en trois minutes (2022).

775,1 g avalés en trois minutes (2022). Marshmallows: 20 guimauves mangées en une minute sans les mains (2020).

20 guimauves mangées en une minute sans les mains (2020). Concombre: Un concombre mangé en 27,16 secondes (2020).

Un concombre mangé en 27,16 secondes (2020). Tomates: 8 tomates mangées en une minute (2020).

8 tomates mangées en une minute (2020). Saucisses: 12 saucisses avalées en une minute (2020).

12 saucisses avalées en une minute (2020). Muffins: Un muffin mangé en 21,95 secondes sans les mains (2019).

Un muffin mangé en 21,95 secondes sans les mains (2019). Pâtés à la viande (mince pies): 3 pâtés en 52,21 secondes (2019).

3 pâtés en 52,21 secondes (2019). Beignets à la confiture: 10 beignets en trois minutes (2020).

Au départ, un défi

C’est grâce à (ou à cause de) son frangin qu’elle est devenue l’une des mangeuses extrêmes les plus titrées de la planète. En 2013, elle se moque de ce grand frère qui échoue constamment au défi du «burger géant» d’un restaurant de leur quartier. Piqué au vif, le garçon lui propose alors de faire mieux, persuadé que Leah va bêtement se ridiculiser. Alors qu'elle est en plein concours de fitness & bikini (on ne peut pas tout faire), la jeune femme promet de s’y coller une fois la compétition terminée.

Vous l’aurez compris, elle dégommera ce burger en deux-deux, sous les pupilles médusées de son frère. Une passion et un talent qu’elle mettra en scène sur YouTube, puis devant le jury du Guinness World Records: «Battre un record revêt une telle importance que je ne peux même pas l'expliquer», a-t-elle confié à l’organisation.

«Personnellement, je pense être assez téméraire, audacieuse et effrontée pour me mettre en danger pour toutes sortes de raisons. L’esprit de compétition joue assurément un rôle dans la capacité à tenter de battre un record du monde» Leah Shutkever

Cette gloutonne professionnelle ne passe pourtant pas sa vie à manger trop et trop vite. Elle déclare ne consacrer que quatre petites heures par mois à ses challenges.

Le reste du temps, Leah mange sainement et soulève de la fonte. Oui, une grande sportive, comme c’est d’ailleurs souvent le cas dans le monde des sprinteurs de la bouffe qui pullulent aujourd’hui sur les réseaux sociaux. «J'étais un enfant en surpoids et, très tôt, j'ai beaucoup appris sur la nutrition et le fitness. J’ai commencé à faire du sport et à manger intelligemment», explique celle qui est née le 11 mai, qui n’est autre que... la Journée mondiale du «droit de manger ce que l'on veut».

Non, ça ne s’invente pas.