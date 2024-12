Cette tradition du Nouvel An permettrait de trouver l'amour

Voilà pourquoi vous êtes une loque humaine entre Noël et Nouvel An

Trouvez le plus gros cadran de la ville, et avalez douze grains de raisin provenance Saint-Saphorin à chaque coup de minuit, vêtu de rouge, avec un ramoneur à votre gauche, et un scarabée ainsi qu'un trèfle à quatre feuille dans la main droite. Si après ça, vous ne trouvez pas l'amour en 2025... On vous conseille Tinder.

Il s'agit d'une véritable tradition, qui a des racines historiques, et qui se nomme «uvas de la suerte» (en français: «les raisins de la chance»). Les Espagnols la pratiquent devant le plus gros cadran de la ville, et se remplissent la bouche au son de cloche.

Voilà pourquoi vous êtes une loque humaine entre Noël et Nouvel An

C'est tout simplement pour suivre une célèbre tradition du Nouvel An qui nous provient tout droit d'Espagne, et qui fait le buzz en ce moment sur les réseaux, sous le doux nom de «théorie des raisins».

All I Want for Christmas... ce sont ces fabuleux mashups

Pour tous ceux qui n'en peuvent plus d'entendre la chanson All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey mille fois par jour en fin d'année: voici 17 mashups, dont certains vraiment étranges, pour vous redonner le plaisir de la chanson.