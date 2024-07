Vidéo: watson

La «liqueur de diesel» de Paléo m'a permis de parler albanais

Travailler, c'est chiant? Pas chez watson. Surtout quand il s'agit d'aller manger du gras et du sucre, boire des cocktails qui tabassent et danser like there's no tomorrow pour un reportage vidéo. On ne dirait pas comme ça, mais Jérémie et Margaux sont de gros bosseurs.

Cette année, à Paléo, ce sont les Balkans qui sont à l'honneur au village du monde. L'Albanie, la Grèce, la Croatie, le Monténégro, la Turquie, la Serbie, la Slovénie et tant d'autres pays et régions qui promettent aux festivaliers une claque tant gustative que musicale.

Margaux et Jérémie, sous prétexte d'un reportage dans ces «Balkans nyonnais», sont allés danser au son des trompettes, manger des spécialités à base de sucre, de friture et d'amour... Et boire des coups. Notamment un cocktail à base de liqueur de cerises et de pruneaux, qui ressemble à s'y méprendre à une liqueur de diesel. Ou serait-ce du sans plomb 95?

Comment vous le décrire? «Oh putain, ça a du retour, ce truc! Mais c'est bon!»

Une fois le choc passé, ce Balkan Mule a finalement été une révélation, une explosion en bouche. Même si Margaux est repartie de la Plaine de l'Asse en faisant «vroum-vroum»...

Le duo intrépide a également essayé de sympathiser avec des fêtards qui semblaient s'être déjà envoyés plusieurs hectolitres de Balkan Mule (on ne juge pas, ce truc est un délice). Et tenté d'apprendre des langues étrangères auprès de gentils festivaliers, avec assez peu de réussite, il faut le reconnaître. Bref, mirë se erdhët en Paléo!

