Une star de Top Chef s'invite à Caribana

Cette année, au Caribana Festival, on ne se contentera pas de faire vibrer les tympans: les papilles aussi auront droit à leur moment de gloire. Le festival vaudois, qui se tiendra du 4 au 7 juin à Crans, annonce une collaboration croustillante avec Sheesh, la marque de street food montée par Danny Khezzar.

Vous aimez manger? Cool. Vous aimez les concerts? Top. Vous allez adorer manger de la street food concoctée par Danny Khezzar, chef étoilé et finaliste de Top Chef, tout en vous tortillant de plaisir devant un concert de Cassius, Tayc ou Theodora à Caribana.

Au menu chez Sheesh, la marque du chef? Des burgers revisités, des inspirations orientales bien choisies et des plats signatures; de quoi vous mettre en jambe avant un pogo devant la scène. L’idée: offrir aux festivaliers une alternative à la classique barquette de frites trempées dans une mayo tiède.

«La street food, ça peut être pointu, fun et généreux» Danny Khezzar

Le cuistot n’en est pas à sa première «fusion»: en plus d’être un chef hors pair, il maîtrise aussi la musique. Avec son ami de toujours Vincent Steiner, ils forment Les Frères Bizzy, duo de trap latino qui a déjà dépassé le million de vues sur YouTube avec leur titre Sapo.

Une double vie qui donne à Sheesh une identité bien à elle. Le stand de street food s’annonce donc comme the place to be pour caler sa faim entre deux concerts. Et, soit dit en passant, une bonne bouffe post-concert, c’est toujours mieux que le kebab douteux de 2h du mat’ à la gare.



Rendez-vous au bord du lac pour le Caribana Festival, du 4 au 7 juin prochain, à Crans. (max)

Vidéo: watson