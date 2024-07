Vidéo: watson

Les surfeurs des JO vivent leur meilleure vie à Tahiti

Les surfeurs présents à Tahiti pour les Jeux olympiques de Paris 2024 logent dans un paquebot spécialement aménagé en village olympique flottant.

Pendant qu'à Paris les athlètes logent dans de petits studios avec un lit en carton, ceux qui participent aux épreuves de surf à Tahiti semblent être chouchoutés puisque leur lieu de vie n'est autre qu'un paquebot de plaisance.

C'est là, à plus de 15'000 kilomètres de Paris, que les meilleurs surfeurs de la planète se préparent à affronter les vagues de Teahupo'o, à Tahiti.

En attendant de rivaliser en compétition, ces 24 hommes et 24 femmes du monde entier sont logés au sein d'un village olympique flottant. Il s'agit de l’Aranui 5, un cargo mixte habituellement utilisé pour des croisières et du transport de marchandises dans la zone polynésienne. L'embarcation de 126 mètres de long a jeté l'ancre dans la baie de Vairao, à une dizaine de kilomètres du site des épreuves, et ce jusqu'au 6 août.

La plupart des 21 délégations sur place occupent ce bateau et beaucoup n'en reviennent pas du confort auquel ils ont droit. Des publications sur les réseaux sociaux de certains athlètes témoignent de leur enthousiasme.

Quand il n'est pas un village olympique, l'Aranui 5 peut accueillir 230 passagers dans 103 cabines disposant de vrais lits(!). Malgré ce petit privilège, la responsable olympique du site assure que les surfeurs bénéficient des mêmes conditions que les autres athlètes. Ainsi, les sportifs peuvent profiter d'une salle de restauration ouverte 24h/24, d'une piscine, d'une salle de sport ou encore d'un spa. La seule ombre au tableau semble être le trajet de cinq minutes qu'il faut effectuer en bateau pour rejoindre la terre ferme. (sbo)