Chris Brown doit passer à la caisse. Un tribunal a rendu son verdict dans une affaire d'attaque de chien. (Source : IMAGO/Justin Ng / Avalon)

Chris Brown doit 13 millions de dollars à sa femme de ménage

Attaquée et grièvement blessée par le chien du chanteur Chris Brown en 2020, une femme de ménage vient d'obtenir gain de cause devant un tribunal de Los Angeles.

Maria Bode / t-online

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En 2020, une femme de ménage a été grièvement blessée par le chien de Chris Brown. Un tribunal vient désormais de rendre sa décision.

Le chien de sécurité nommé Hades avait attaqué en 2020 la femme de ménage Maria Avila sur la propriété de Chris Brown à Tarzana, en Californie. L'animal, un berger du Caucase pesant environ 90 kilos, lui avait arraché de la peau du visage et du bras. Maria Avila a dû subir plusieurs interventions chirurgicales.

Un jury de Los Angeles a maintenant tranché: Chris Brown et son entreprise Black Pyramid LLC doivent verser 12,9 millions de dollars (soit environ 11,3 millions d'euros) à Maria Avila. C'est ce qu'a rapporté la BBC britannique en se référant au magazine Billboard.

La sœur de Maria Avila, Patricia, qui était présente lors de l'attaque, recevra en outre 885 000 dollars (777 400 euros) en raison du préjudice moral, tandis que l'époux de Maria Avila, Oscar Olivo, se voit allouer 50000 dollars (44 000 euros).

Maria Avila ne peut plus exercer son travail

Devant le tribunal, Maria Avila a décrit les conséquences de cette agression. S'exprimant en espagnol par l'intermédiaire d'une interprète, elle a montré au jury les cicatrices sur son visage et son avant-bras gauche.

Les chirurgiens ont dû prélever de la peau de son abdomen pour reconstruire celle de son bras. Maria Avila a déclaré qu'elle ne pouvait plus travailler comme femme de ménage depuis lors, la force lui manquant dans le bras. En raison d'un trouble anxieux, elle ne peut plus non plus se trouver à proximité de chiens.

Chris Brown était chez lui au moment de l'attaque. Il a déclaré avoir entendu l'animal grogner. Il est ensuite descendu et a trouvé Maria Avila immobile et ensanglantée sur le sol.

Chris Brown témoigne:

«Le sang m'a en quelque sorte rendu fou»

Sur le conseil de son manager, il a quitté la propriété avant l'arrivée de l'ambulance. En raison de sa notoriété, il avait peur du «cirque médiatique».

Chris Brown reconnaît une part de responsabilité

Chris Brown a reconnu une part de responsabilité, mais a contesté la gravité des blessures de Maria Avila. Il a affirmé avoir prévenu Maria Avila et sa sœur Patricia que ses chiens n'étaient «absolument pas» amicaux, et leur avoir dit de ne sortir qu'accompagnées par le personnel de sécurité. Les deux sœurs ont rejeté ces affirmations.

Cette procédure n'est pas la seule affaire en cours contre Chris Brown. En 2023, il aurait agressé le producteur de musique Amadou «Abe» Diaw avec une bouteille dans un club londonien de Mayfair. Chris Brown a été arrêté en 2025 et inculpé de tentative de blessures corporelles graves.

Il a plaidé non coupable devant la Southwark Crown Court. Le procès y débutera le 26 octobre 2026.