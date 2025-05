Chris Brown a payé une fortune pour retrouver sa liberté

Chris Brown a régulièrement défrayé la chronique judiciaire aux Etats-Unis. En 2009, il a notamment été condamné pour avoir frappé sa petite amie de l'époque, la chanteuse et superstar mondiale Rihanna, qui avait dû annuler sa participation à la cérémonie des Grammy Awards en raison de ses blessures.

Sa prochaine comparution est prévue le 20 juin, au côté d'un autre homme de nationalité américaine, Omololu Akinlolu, 38 ans, inculpé samedi dernier pour coups et blessures graves.

Chris Brown, qui n'était pas présent à l'audience mercredi, devra communiquer son adresse au tribunal et n'est pas autorisé à se rendre dans la boîte de nuit en question, a précisé le juge.

La star de 36 ans, ancien petit ami de Rihanna, pourra donner les concerts prévus dans le cadre de sa tournée internationale qui doit débuter le 8 juin à Amsterdam et comprend plusieurs dates au Royaume-Uni, a indiqué le juge de la Cour criminelle de Southwark.

Le chanteur américain Chris Brown, poursuivi au Royaume-Uni pour coups et blessures volontaires dans une boîte de nuit, a été libéré mercredi par un juge londonien en échange d'une caution de 5 millions de livres (environ 5,6 millions de francs).

L'artiste Chris Brown a retrouvé sa liberté ce mercredi 21 mai. Il avait été placé en détention provisoire dans la nuit du 15 mai pour coups et blessures.

