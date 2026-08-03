Le mariage de la «plus belle fille du monde» fait rêver
C'est dans une somptueuse propriété du sud de la France que Thylane Blondeau, celle qui s’est fait connaître enfant sous le surnom de «plus beau mannequin du monde», et son compagnon Ben Attal se sont dit «oui» une nouvelle fois. Le couple s’était déjà marié civilement fin juin, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Pour cette première cérémonie, le mannequin portait une robe de haute couture signée Eva Bouskila.
Après le mariage civil, la cérémonie s’est déroulée au Château Diter, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.
Le mannequin portait pour l'occasion une robe sur mesure signée Miu Miu, maison à laquelle elle est fidèle depuis l'âge de 16 ans, confectionnée en dentelle florale et dotée d’un col montant. Sa coiffure était relevée en chignon, parfois recouvert d’un voile en soie bordé de dentelle.
Sur les clichés de l’événement qu'elle a dévoilé sur Instagram, on la voit tantôt prenant la pose, tantôt dansant, tantôt échangeant des moments de complicité avec son époux.
Une pluie de compliments
Sur d’autres images, Thylane Blondeau apparaît dans une seconde tenue. Pour la partie festive, la jeune femme de 25 ans a troqué sa robe contre un ensemble deux-pièces en soie blanche, qu’elle a associé à une étole transparente. Ben Attal, de son côté, portait un costume noir accompagné d’un nœud papillon. Dans sa publication, le mannequin n'a pas manqué de remercier ses invités pour ces «moments inoubliables».
Sans surprise, les clichés ont fait mouche auprès des 6,7 millions d’abonnés du mannequin. Les félicitations se sont multipliées sous sa publication. «La plus belle robe et la plus belle mariée de tous les temps», a notamment écrit un internaute. «Tellement belle» et «Tu es une véritable reine», peut-on également lire. (mbr)