bien ensoleillé21°
DE | FR
burger
Divertissement
People

Le mariage de Thylane Blondeau fait rêver

Le mariage de Thylane Blondeau à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.
Château provençal, robe Miu Miu sur mesure et avalanche de compliments: Thylane Blondeau a partagé les images de la grande célébration de son mariage.image: instagram

Le mariage de la «plus belle fille du monde» fait rêver

Celle que les médias surnommaient autrefois «la plus belle fille du monde» a célébré son mariage religieux dans un décor digne d’un conte de fées. Les images de la cérémonie ont immédiatement enflammé Instagram.
03.08.2026, 09:3803.08.2026, 09:39

C'est dans une somptueuse propriété du sud de la France que Thylane Blondeau, celle qui s’est fait connaître enfant sous le surnom de «plus beau mannequin du monde», et son compagnon Ben Attal se sont dit «oui» une nouvelle fois. Le couple s’était déjà marié civilement fin juin, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Pour cette première cérémonie, le mannequin portait une robe de haute couture signée Eva Bouskila.

La cérémonie civile de Thylane Blondeau
Thylane portait une robe Eva Bouskila architecturée d'une cape courte enveloppant ses épaules.image: instagram

Après le mariage civil, la cérémonie s’est déroulée au Château Diter, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.

Le mariage de Thylane Blondeau à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.
Native d'Aix-en-Provence, la mannequin avait choisi le décor d'une somptueuse propriété style Renaissance, perchée sur les hauteurs de Grasse.image: instagram
Le mariage de Thylane Blondeau à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.
Le Château Diter offre un cadre presque cinématographique pour un véritable mariage de princesse.image: instagram

Le mannequin portait pour l'occasion une robe sur mesure signée Miu Miu, maison à laquelle elle est fidèle depuis l'âge de 16 ans, confectionnée en dentelle florale et dotée d’un col montant. Sa coiffure était relevée en chignon, parfois recouvert d’un voile en soie bordé de dentelle.

«Je voulais quelque chose de simple, raffiné et intemporel. Je rêvais d’une robe en dentelle, et toute l’équipe de Miu Miu a fait un travail exceptionnel»
Thylane Blondeau, dans Vogue France

Sur les clichés de l’événement qu'elle a dévoilé sur Instagram, on la voit tantôt prenant la pose, tantôt dansant, tantôt échangeant des moments de complicité avec son époux.

Le mariage de Thylane Blondeau à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.
Une création sur-mesure inspirée de celle de Grace Kelly.image: instagram
Le mariage de Thylane Blondeau à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.
Le couple s'est rencontré en 2019.image: instagram

Une pluie de compliments

Sur d’autres images, Thylane Blondeau apparaît dans une seconde tenue. Pour la partie festive, la jeune femme de 25 ans a troqué sa robe contre un ensemble deux-pièces en soie blanche, qu’elle a associé à une étole transparente. Ben Attal, de son côté, portait un costume noir accompagné d’un nœud papillon. Dans sa publication, le mannequin n'a pas manqué de remercier ses invités pour ces «moments inoubliables».

Le mariage de Thylane Blondeau à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.
Pour la soirée, la mariée a troqué sa robe de princesse pour une nouvelle tenue.image: instagram

Sans surprise, les clichés ont fait mouche auprès des 6,7 millions d’abonnés du mannequin. Les félicitations se sont multipliées sous sa publication. «La plus belle robe et la plus belle mariée de tous les temps», a notamment écrit un internaute. «Tellement belle» et «Tu es une véritable reine», peut-on également lire. (mbr)

Pourquoi Taylor Swift doit beaucoup d'argent à la ville de New York
Chaud devant! Les dernières actus people!
Le témoin du mariage de Bowie à Lausanne révèle des souvenirs secrets
1
Le témoin du mariage de Bowie à Lausanne révèle des souvenirs secrets
de Frédéric Nejad Toulami
Ce couple de stars a une formule secrète pour faire durer son histoire
Ce couple de stars a une formule secrète pour faire durer son histoire
de Simone Meier
Cara Delevingne offre une nouvelle vie à Playboy
Cara Delevingne offre une nouvelle vie à Playboy
de Nadja Zeindler
L&#039;ex-mari de Kim Kardashian s’est trouvé une reconversion étonnante
L'ex-mari de Kim Kardashian s’est trouvé une reconversion étonnante
de Marine Brunner
Il y a trop de stars dans cette pub
Il y a trop de stars dans cette pub
Vidéo: watson

Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan

1 / 24
Les images inédites du mariage d'Harry et Meghan
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ben Affleck remporte «Qui veut gagner des millions?»
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires.
«Ils me trouvent vintage»: Mel B raconte sa nouvelle vie à la ferme
L'ancienne Spice Girl, Mel B, a pris la plume dans le Times pour raconter son quotidien tranquille dans la campagne anglaise, aux côtés de son nouveau mari. Une joie matrimoniale qu'on ne pouvait pas vous résumer... autrement qu'en punchlines.
Comme tant d'autres célébrités avant elle, Mel B, alias «Scary Spice» au sein de l'emblématique girlsband des années 90, a laissé la clinquante Los Angeles derrière elle pour un peu de paix et élever des poules, quelque part dans la cambrousse.
L’article