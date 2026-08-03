Château provençal, robe Miu Miu sur mesure et avalanche de compliments: Thylane Blondeau a partagé les images de la grande célébration de son mariage. image: instagram

Le mariage de la «plus belle fille du monde» fait rêver

Celle que les médias surnommaient autrefois «la plus belle fille du monde» a célébré son mariage religieux dans un décor digne d’un conte de fées. Les images de la cérémonie ont immédiatement enflammé Instagram.

Plus de «Divertissement»

C'est dans une somptueuse propriété du sud de la France que Thylane Blondeau, celle qui s’est fait connaître enfant sous le surnom de «plus beau mannequin du monde», et son compagnon Ben Attal se sont dit «oui» une nouvelle fois. Le couple s’était déjà marié civilement fin juin, à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Pour cette première cérémonie, le mannequin portait une robe de haute couture signée Eva Bouskila.

Thylane portait une robe Eva Bouskila architecturée d'une cape courte enveloppant ses épaules. image: instagram

Après le mariage civil, la cérémonie s’est déroulée au Château Diter, à Grasse, dans les Alpes-Maritimes.

Native d'Aix-en-Provence, la mannequin avait choisi le décor d'une somptueuse propriété style Renaissance, perchée sur les hauteurs de Grasse. image: instagram

Le Château Diter offre un cadre presque cinématographique pour un véritable mariage de princesse. image: instagram

Le mannequin portait pour l'occasion une robe sur mesure signée Miu Miu, maison à laquelle elle est fidèle depuis l'âge de 16 ans, confectionnée en dentelle florale et dotée d’un col montant. Sa coiffure était relevée en chignon, parfois recouvert d’un voile en soie bordé de dentelle.

«Je voulais quelque chose de simple, raffiné et intemporel. Je rêvais d’une robe en dentelle, et toute l’équipe de Miu Miu a fait un travail exceptionnel» Thylane Blondeau, dans Vogue France

Sur les clichés de l’événement qu'elle a dévoilé sur Instagram, on la voit tantôt prenant la pose, tantôt dansant, tantôt échangeant des moments de complicité avec son époux.

Une création sur-mesure inspirée de celle de Grace Kelly. image: instagram

Le couple s'est rencontré en 2019. image: instagram

Une pluie de compliments

Sur d’autres images, Thylane Blondeau apparaît dans une seconde tenue. Pour la partie festive, la jeune femme de 25 ans a troqué sa robe contre un ensemble deux-pièces en soie blanche, qu’elle a associé à une étole transparente. Ben Attal, de son côté, portait un costume noir accompagné d’un nœud papillon. Dans sa publication, le mannequin n'a pas manqué de remercier ses invités pour ces «moments inoubliables».

Pour la soirée, la mariée a troqué sa robe de princesse pour une nouvelle tenue. image: instagram

Sans surprise, les clichés ont fait mouche auprès des 6,7 millions d’abonnés du mannequin. Les félicitations se sont multipliées sous sa publication. «La plus belle robe et la plus belle mariée de tous les temps», a notamment écrit un internaute. «Tellement belle» et «Tu es une véritable reine», peut-on également lire. (mbr)

Vidéo: watson