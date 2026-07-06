Exit «Spider-man»: Zendaya entre dans son era grecque. Keystone

Zendaya se mue en déesse des tapis rouges pour «L’Odyssée»

A peine sortie de la tournée promotionnelle de «Spider-Man», Zendaya délaisse ses looks «toile d’araignée» pour s’emparer de la mythologie grecque. Pour la promotion du nouveau Christopher Nolan, la star pousse le curseur stylistique à son maximum.

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On le sait, Zendaya et son styliste de toujours, Law Roach, ne se contentent jamais de faire de la figuration sur un tapis rouge. Après avoir exploré le vestiaire futuriste pour la saga Dune et remis le style tenniswear au cœur des tendances pour Challengers, l’actrice de 29 ans passe à la vitesse supérieure.

Pour la promotion du très attendu film de Christopher Nolan, L’Odyssée, fresque épique dotée d’un budget colossal de 250 millions de dollars retraçant le retour d’Ulysse à Ithaque, la comédienne s'est littéralement muée en divinité.

Interprétant le rôle d'Athéna à l’écran, Zendaya pousse l’art du «method dressing» - une approche mode inspirée du method acting, où l'interprète prolonge son personnage jusque dans son vestiaire de promotion - vers des sommets d'élégance antique, de New York à Londres.

L'Athéna des temps modernes

Le coup d’envoi de cette épopée stylistique a été donné à New York le 2 juillet. Tout juste sortie de la tournée promotionnelle de Spider-Man: Brand New Day, où elle arborait des tenues rappelant les toiles d’araignée aux côtés de son mari Tom Holland, l’actrice a opéré un virage à 180° pour embrasser une esthétique résolument olympienne.

Pour cette première apparition dans les rues de Tribeca, Law Roach a déniché un ensemble deux pièces blanc ivoire issu de la collection croisière 2027 de la maison Khaite.

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Le look se composait d’un top drapé au décolleté plongeant, savamment ceinturé par un lien en cuir noir agrémenté de détails dorés, et d’une jupe midi évasée jouant subtilement avec la transparence. En guise de sandales de gladiateur modernes, Zendaya portait des chaussures à brides en python métallisé signées Christian Louboutin. Une silhouette fluide et texturée, qui réinventait la tunique grecque classique pour la transposer dans le paysage urbain new-yorkais.

Matière fluide et décolleté plongeant. Getty Images Europe

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La consécration de la déesse

Trois jours plus tard, le 5 juillet, le casting cinq étoiles du film s'est réuni à Londres sur les toits de Savoy Place pour un photocall d'envergure, à la veille de la première mondiale du long-métrage prévu en salles pour le 17 juillet. Face aux objectifs, Zendaya a transcendé le style tapis rouge en incarnant une véritable divinité en robe colonne Jacquemus sur mesure.

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Cette création blanche, maintenue par deux fines bretelles se rejoignant sur un buste orné de pompons, offrait un décolleté plongeant vertigineux descendant jusqu'aux hanches, laissant entrevoir une nuisette semi-transparente.

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La pièce maîtresse de cette silhouette résidait dans son dos nu, agrémenté d’un drapé raffiné inspiré du chiton grec traditionnel, dont le tissu remontait pour former un foulard intégré.

Pour parfaire ce look sculptural, l'actrice portait des escarpins blancs Christian Louboutin et une parure de bijoux d'inspiration vintage: de spectaculaires boucles d'oreilles médaillon en or gravées de motifs solaires par Glenn Spiro, ainsi que deux bagues torsadées serties de diamants évoquant la figure mythologique de Méduse, encadrant ses alliances.

Un peu plus tard dans la journée, à son arrivée à l'hôtel Corinthia, la comédienne a confirmé qu'elle ne quittait plus son costume de déesse. Elle a été aperçue dans une seconde tenue tout aussi inspirée de l'Antiquité: une robe portefeuille asymétrique blanche à fente vertigineuse, accessoirisée d'un foulard en soie, de créoles en or 18 carats et d'un bracelet pavé de diamants de la maison Fope.

Une harmonie olympienne sur le tapis rouge

Zendaya n’était pas la seule à célébrer l'esthétique du film de Christopher Nolan à Londres. Ses partenaires à l'écran ont emboîté le pas de ce vestiaire thématique en misant également sur le blanc. Lupita Nyong'o, qui prête ses traits à Hélène de Troie, arborait une robe portefeuille Chanel soulignée de bordures noires, tandis qu'Anne Hathaway, actuellement enceinte et incarnant la fidèle Pénélope, s'est illustrée dans une mini-robe blanche sans manches ornée de volants épais et d'une traîne, contrastée par des bottes hautes marron.

Lupita Nyong'o, Anne Hathaway, Zendaya et Samantha Morton lors de la séance photo à Londres. Getty Images Europe

Portée par une technicité visuelle hors norme - le film ayant été entièrement tourné en caméras IMAX 70 mm à travers le Maroc, la Grèce ou l’Islande - et une direction artistique poussée jusqu’aux choix vestimentaires de ses interprètes, L’Odyssée s’impose définitivement comme le phénomène culturel et stylistique de cet été 2026.

(jod)