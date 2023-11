Snoop Dogg, sacré farceur! image: montage/shutterstock

Snoop Dogg nous a enfumés

Snoop Dogg avait annoncé jeudi soir qu'il renonçait à fumer. Mais, avouons-le, il y avait comme une odeur de pipeau.

Il nous a cramés! Voici quelques jours, nous vous relayions un message d'une importance cruciale émanant de l'ambassadeur des nuages de fumée opaques himself, Snoop Dogg. Jeudi soir, le rappeur avait en effet annoncé renoncer à l'un de ses piliers lifestyle favoris: le «pot».

Le message en question. «I've decide to give up smoke «J’ai décidé d’arrêter de fumer» source: instagram de Snoop dogg

L'annonce avait fait les gros titres des médias du monde entier. Certains ont même déterré les archives de cette bonne résolution, rappelant que l'interprète de Drop It Like It's Hot avait déjà tenté de renoncer à la fumette, notamment en 2002, à l'occasion de la sortie de son album «Paid tha Cost to Be da Bo$$». Il avait cependant repris des bouffées lorsqu'il était entré dans son ère «Snoop Lion».

C'est pourquoi les fins observateurs de l'artiste avaient décrété que sa promesse fantastique était crédible. Il s'agissait peut-être d'une «relapse» de bonne conscience. Mais voilà, il se trouve que le musicien s'est amusé aux dépens du public en jouant sur les mots, nous apprend cruellement TMZ ce lundi.

La vérité enfin ventilée 👇 Vidéo: instagram

En réalité, Snoop Doggy Dogg cherchait juste à nous vendre des poêles chauffants. Le musicien s'est mué en clope colporteur de chaufferettes extérieures pour des soirées parfaites et sans odeur de saucisses grillées à Beverly Hills (non, on ne citera pas ta marque, Snoopy), le temps d'un placement de produit.

Ceux qui sont bons en anglais auraient dû comprendre - et auraient dû spammer X de leur science - en attirant l'attention sur le message d'annonce du rappeur: celui-ci avait bien parlé de smoke (fumée) et non de smoking (le fait de fumer). Nuance!

Le propriétaire de Death Row Records a d'ailleurs posté aujourd'hui une petite vidéo sur ses réseaux, dans laquelle il pose de façon confortable devant un brasero en flammes (mais sans fumée, on a compris), tout en délivrant un petit monologue sur fond de crépitements: «j'ai arrêté la fumée. Je sais ce que vous pensez: Snoop, c'est ton truc à toi, de fumer! Mais c'est décidé, j'en ai fini avec la toux et les vêtements qui sentent le cramé collant».

«Go Smokeless» «Renoncez à la fumée» Cet humour est aussi lourd qu'un poêle sans fumée.

Bref, on y a cru. Mais pour vous rassurer, Meek Mill et Coi Leray aussi...comme le relève TMZ.

image: capture tmz

(jod)

