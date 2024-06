People

Les Bennifer vendent leur maison: le divorce serait-il imminent?

Depuis plusieurs semaines, il y a de l'eau dans le gaz entre Jennifer Lopez et Ben Affleck. La dernière info en date? Le couple aurait remis sa luxueuse villa sur le marché.

Ça sent (encore) le roussi pour Jennifer Lopez et Ben Affleck, mariés depuis 2022. Alors que les rumeurs concernant un divorce imminent vont bon train, une récente information vient apporter de l'eau au moulin: le couple aurait remis en vente sa maison de Beverly Hills, achetée il y a une année pour 60 millions de dollars.

Le Daily Mail rapporte que les Bennifer auraient engagé l'agent immobilier Santiago Arana, de The Agency, pour vendre leur luxueuse demeure qui comporte, entre autres, 17 chambres, 30 salles de bain, un parking pour 80 voitures et une piscine.

Les visites de la maison dureraient depuis deux semaines, mais aucun acheteur n'a encore été trouvé. Le prix demandé? Environ 65 millions de dollars, selon le Daily Mail, qui affirme avoir aperçu début juin de nouvelles photos de la maison sur le site immobilier zillow.com.

Ils vivraient séparément

De son côté, TMZ relaye que Jennifer Lopez serait déjà à la recherche d'une nouvelle maison, alors que Ben Affleck séjournerait dans une location à 100 000 dollars par mois, non loin de là où vit son ex-femme, Jennifer Garner.

Le week-end dernier, Ben Affleck aurait toutefois rendu visite à sa femme et serait resté de 17 à 21 heures aux côtés de sa belle, écrit Page Six. Le média a sollicité le couple pour avoir plus d'informations, mais n'a reçu aucune réponse.

