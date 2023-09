«C'est quoi le score?» «Aucune idée.» Image: page six

People

Ces deux stars ont profité de la finale de l'US Open à leur manière

Le tennis? Kylie Jenner et Timothée Chalamet avaient manifestement mieux à faire dans les tribunes de l'US Open que de suivre la finale messieurs entre Novak Djokovic et Daniil Medvedev.

Plus de «Divertissement»

Ils viennent tout juste d'officialiser leur relation. Kylie Jenner et Timothée Chalamet, qu'on soupçonne d'être en couple depuis des mois, ont fait leur première apparition publique ensemble la semaine passée, le 4 septembre, au concert de Beyoncé à Los Angeles. Et ce week-end, ils ont remis ça.

Dimanche 10 septembre, le couple a assisté ensemble à la finale messieurs de l'US Open à New York. Applaudissaient-ils Novak Djokovic ou Daniil Medvedev? Bonne question.

Dans une série de photos publiée par Page Six, on peut voir que Kylie et Timothée avaient l'air plus occupés par leur propre match dans les tribunes que par celui qui se déroulait sur le terrain.

S'embrassant et riant ensemble, l'Américaine de 26 ans et le Franco-Américain de 27 ans ont tout de même suivi le match. C'est le compte Twitter de l'US Open qui les a repérés et a publié la vidéo.

Les rumeurs allaient bon train depuis le mois d'avril. La star des Kardashians avait été vue dans l'allée de garage de l'acteur. Ils avaient aussi été aperçus en juin lors d'un après-midi barbecue avec leurs familles respectives.

Selon Page Six, le couple était à New York depuis quelques jours. Kylie et Timothée y ont passé la soirée de vendredi ensemble en marge de la Fashion Week.

Les Kardashian vous fascinent? 1 / 14 Les Kardashian vous fascinent?