Zayn Malik s'est séparé de Gigi Hadid en septembre 2021. instagram/keystone

People

Voici pourquoi l'ex de Gigi Hadid s'est fait virer de Tinder

Zayn Malik est célibataire. Pour trouver l'amour, il a fait comme beaucoup de monde, il s'est inscrit sur Tinder. Sauf que Tinder n'a pas voulu de lui. Explications.

Plus de «Divertissement»

Le chanteur et ancien membre des One Direction ne faisait plus trop parler de lui depuis qu'il s'était séparé de Gigi Hadid fin 2021. Mais dernièrement, il a donné une interview au magazine Nylon pour la promo de son prochain album, Room Under the Stairs, dont la sortie est prévue ce vendredi 17 mai. Et il a fait une déclaration plutôt cocasse concernant Tinder:

«Ça n'a pas été une grande réussite pour moi, je dois être honnête. Tout le monde m'a accusé de faire du catfishing. Ils m'ont dit: pourquoi utilises-tu les photos de Zayn Malik? J'ai été viré une ou deux fois»

Zayn Malik ne s'est pas fait virer une fois, mais deux fois. Tinder ne croyait tout simplement pas à son profil. Il faut dire que les gens riches et célèbres se retrouvent plus volontiers sur Raya, le Tinder des stars.

L'une des raisons qui pourraient expliquer son éviction, c'est le choix des photos. Le chanteur ne précise pas s'il a utilisé des clichés impersonnels du genre shooting photo pour magazines qu'on peut facilement trouver sur internet ou des photos déjà présentes sur son compte Instagram suivi par plus de 52 millions de personnes.

Cette photo vient de son compte Instagram. N'importe qui pourrait la mettre sur Tinder, mais c'est une bonne photo pour matcher. instagram

Néanmoins, inutile de le chercher. Aujourd'hui, le chanteur n'est plus sur les applications de rencontre. Pour la première fois de sa vie, il dit profiter de cette période d'indépendance: «Je suis vraiment content et heureux d'être célibataire.» Que pourrait-il dire d'autre face à une Gigi Hadid qui se montre main dans la main avec Bradley Cooper dans les rues de New York. En effet, son ex-copine et mère de leur fille Khai, 3 ans, est en couple depuis plusieurs mois avec l'acteur.

Mais le magazine Nylon n'en fait jamais mention au cours de l'interview. Zayn Malik parle néanmoins de son enfant qu'il a eu à 27 ans et dont il a la garde partagée: «Je ne l'ai que 50% du temps. Je l'aurais à 90 % si je le pouvais. On va voir Disney on Ice ou le parc à thème de Nickelodeon. On va aussi à la plage.»

Gigi Hadid est très discrète avec sa fille sur Instagram. Elle ne montre jamais son visage. instagram

De 17 à 21 ans, il était en couple avec Perrie Edwards, chanteuse du groupe Little Mix. «J'étais fiancé et j'avais l'intention de me marier, mais je ne savais rien de rien à ce moment-là. Je pensais que c'était le cas, parce que j'avais 21 ans. J'étais légalement autorisé à tout faire, mais je ne savais rien.» Désormais, Zaid Malik a grandi et il sait, par exemple, qu'il doit éviter d'ouvrir un compte sur Tinder. Plus sérieusement, Zayn Malik avoir appris de ses erreurs:

«Il est probablement sage de prendre son temps avant de s'investir pleinement dans un autre être humain en tant que partenaire à vie» Très juste Zayn, surtout si on se sépare.

Quand il n'est pas en studio pour enregistrer des chansons ou avec sa fille, il s'isole dans sa ferme où il a des hectares de terre, une grande et vieille maison qui selon ses dires terrifie ses sœurs lorsqu'elles lui rendent visite et beaucoup d'animaux. Il a des poules, des chiens, des chats et des tortues. Qui sait, peut-être qu'il pourrait participer à l'Amour est dans le pré? Affaire à suivre.

Les tenues du Met Gala 2024

1 / 55 Les tenues du Met Gala 2024 <em>C'est moi qui a la plus graaaandeuuuux rooobe, nananère!</em> source: ap invision / evan agostini