Un nouveau couple «is born»? La question est sur toutes les lèvres. images: shutterstock

People

Gigi Hadid «s'amuse» avec cet acteur ultra-connu

Gigi Hadid a passé de bons moments ce week-end aux côtés de Bradley Cooper.

Plus de «Divertissement»

Gigi Hadid a-t-elle un nouvel homme dans sa vie? On pourrait le croire, puisque selon Page Six, l'ex de Zayn Mailk a été repérée en bonne compagnie à New York samedi. Selon le média américain, la belle semblait revenir d'escapade, dans la voiture de... (roulement de tambour)...Bradler Cooper.

Sur des photos obtenues par Page Six, on peut apercevoir la star de Silver Lining au volant de son SUV, déposant le top model après avoir pénétré dans la Big Apple. Bien qu'on ne sache pas où exactement le duo s'est rendu ce week-end, il s'agit de leur deuxième sortie publique ensemble cette semaine. Vendredi, le Daily Mail avait déjà publié des photos du couple quittant le dîner de la Via Carota, à Manhattan.

Et à contempler les paparazzades de samedi, tout laisse à croire que les deux stars ont encore passé du bon temps ensemble.

En tout cas, leur tenue plutôt «relax», ainsi que leurs sacs bien remplis pourraient bien constituer un indice sur le type d'escapade pour lequel ils ont opté. Visiblement, ça penche plus en direction de l'option «week-end à la campagne» que «vacances à la plage», même si on sait que Bradley Cooper ne boude pas un petit coin de sable fin.

Comme ici, en 2022: Rappelez-vous des vacances qu'il a passées aux Bahamas en août 2022 avec son ex Irina. source: instagram

Sur les clichés capturés ce samedi, l'acteur de 48 ans porte un t-shirt bleu, un jean et des baskets noires. Sa casquette vissée sur la tête, il transporte deux sacs sombres. Bien qu'en déplacement, l'animatrice star de l'émission de mode «Next in Fashion» n'a pas sacrifié le style pour autant: sac polochon Louis Vuitton et fourre-tout à carreaux Prada pendent à son bras. Quitte à être chargée comme un mulet, autant avoir la classe!

En zoom: source: «x»

source: «x»

source: «x»

Le duo semble bien chargé. source: pagesix

Un cercle social similaire

Pour rappel, Gigi et son ex partagent la garde de leur fille Khai, 3 ans. Quant à Bradley Cooper, lui et Irina Shayk sont coparents de leur fille de 6 ans, Léa de Seine , depuis leur séparation en 2019.

Le mystère entourant les circonstances exactes de leur rencontre est encore entier. Selon le wmagazine, au vu de leurs cercles sociaux conjoints, il est fort probable que les deux stars se sont croisées lors d'un événement médiatisé. Il faut dire que Cooper et DiCaprio, qui a été aperçu aux côtés de Gigi en juillet, sont amis depuis un certain temps déjà. La star de Titanic a même été repérée en présence...d'Irina Shayk. Selon des sources, la relation n'aurait été que platonique.

Bref, les stars se croisent au sein de leur sérail, et les relations se tricotent et se détricotent à vitesse grand V.

Une vraie question plane tout de même sur le couple présumé: est-ce que ça va durer? Selon le wmagazine, la réponse n'est pas si simple.

Les perspectives actuelles de Hadid et de Cooper sur les relations seraient très disparates. Gigi serait assez frileuse de poursuivre une relation au milieu de rumeurs portant sur elle et DiCaprio. Selon une source proche du couple, «ils se respectent et s'amusent quand ils sont ensemble, mais ce n'est pas le genre de situation dans laquelle Gigi se complairait.»

«Elle est plus qu'heureuse de vivre une vie de célibataire et de se concentrer sur sa fille et sa carrière» Une source proche du couple. wmagazine

Cooper, toujours selon wmagazine, chercherait davantage à se poser. Il a brièvement été lié à l'actrice Dianna Agron et à Huma Abedin après sa rupture avec Irina Shayk. Page Six avait indiqué qu'il aurait cherché à raviver la flamme en 2022 avec son ex, mais celle-ci avait officialisé sa relation avec Tom Brady dans la foulée.

«Il est trop tôt pour dire comment les choses vont évoluer» wmagazine

La suite au prochain épisode?

Et sinon?

Jeremstar milite contre la maltraitance animale au défilé Vuitton Vidéo: watson