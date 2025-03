Ces 13 duos père-fils ont joué leur propre rôle dans des films

Ces 13 duos père-fils ont joué leur propre rôle au cinéma

Les Nepo-babies comme on les surnomme dorénavant, font partie du paysage hollywoodien. Il n’est pas rare qu’ils apparaissent devant la caméra avec leurs parents célèbres. Les treize pères et fils que vous allez voir ci-dessous jouent leur propre rôle de fils ou de père dans des films et vous allez forcément crier intérieurement: «Ah bon c'est son père???»



Sylvester Stalon et Sage Stallone dans Rocky V

Pour Rocky Balboa et Creed II, le rôle de Rocky Jr. a été repris par Milo Ventimiglia.

Image: mgm

Jerry et Ben Stiller dans Les femmes de ses rêves

Les Stiller sont l’un des duos père-fils les plus célèbres de Hollywood. Avant la mort de Jerry en 2020, ils se produisaient fréquemment ensemble.

Image: paramount pictures

Ils ont également joué le rôle de père et fils dans A la poursuite de Lori.

Image: paramount pictures

Tom et Colin Hanks dans Mister Showman

Mister Showman suit la vie de Buck Howard qui est à la fin de sa carrière. Son assistant Troy (joué par Colin) défie les souhaits de son père M. Gable (joué par Tom), qui veut qu'il devienne avocat.

Image: magnolia pictures

Eugene et Dan Levy Bienvenue à Schitt's Creek

Eugene et Dan Levy ne jouent pas seulement le rôle du père et du fils dans cette sitcom, ils ont également conçu la série ensemble.

Image: itv studios

Martin et Charlie Sheen dans Wall Street

Dans l'un des rôles les plus importants du début de la carrière de Charlie, il incarne l'aspirant courtier en bourse Bud Fox. Martin Sheen a joué Carl Fox, un employé d'une compagnie aérienne et dirigeant syndical.

Image: 20th century fox

Plus tard dans Onde de choc, ils apparaissent à nouveau devant la caméra en tant que père et fils.

Image: nu image films

Martin Sheen et Emilio Estevez dans The Way, la route ensemble

Martin Sheen est également apparu devant la caméra avec son autre fils, Emilio Estevez.

Image: producers distribution agency

Daniel et Patrick Stewart dans Star Trek: La nouvelle génération

Dans l'épisode La nouvelle génération, Picard (Patrick Stewart) est frappé par un rayon d'énergie qui lui permet de vivre toute une vie, tandis que seules quelques minutes s'écoulent pour le reste de l'équipage. Dans l'épisode, le fils de Stewart jouait Daniel Batai, le fils de Picard.

Image: paramount pictures

En 2015, ils apparaissent à nouveau ensemble devant la caméra pour la série Blunt Talks.

Image: starz

Donald et Kiefer Sutherland dans Forsaken

Ils sont également apparus ensemble dans d'autres films, notamment Le droit de tuer? en 1996, mais ils n'ont pas joué le père et le fils.

Image: momentum pictures

Dominic et Senan West dans The Crown

Dominic West a remplacé Josh O'Connor dans le rôle du prince Charles dans les saisons cinq et six de la série royale de Netflix The Crown. Charles a bien sûr deux fils: le prince William et le prince Harry. William était joué par Senan, le fils de West, âgé de 14 ans.



Image: netflix

Will et Jaden Smith dans A la poursuite du bonheur

Dans A la poursuite du bonheur, une histoire vraie, Will Smith joue le rôle principal de Chris Gardner, un vendeur de machines médicales, un sans-abri qui devient un courtier en bourse à succès. Son fils Jaden joue le fils de Gardner, Christopher Gardner Jr.

Image: columbia pictures

Quelques années plus tard, ils réapparaissent en duo père-fils dans Après la Terre.

Image: sony pictures

Kirk et Michael Douglas dans Une si belle famille

Non seulement Kirk et son fils Michael, mais aussi son petit-fils Cameron ont joué une famille s'étendant sur trois générations dans le film Une si belle famille.

Image: mgm

Scott et James Caan dans La Haine au cœur

Scott Caan est la star de La Haine au cœur, dans lequel il incarne l'adolescent Steve, qui se rebaptise Hate (Haine, en français). Son père biologique, James, joue le rôle du père de Steve, qui est trop occupé à commettre des fraudes à l'indemnisation des accidents du travail pour vraiment aider son fils.

Image: imago images

14 ans plus tard, les Caan sont de nouveau apparus ensemble en famille devant la caméra pour Mercy.

Image: ifc films

Dustin et Jake Hoffman dans Le Monde de Barney

Dans Le Monde de Barney, Paul Giamatti joue le personnage principal Barney. Dustin joue le père excentrique de Barney, tandis que Jake joue la version plus âgée du fils de Barney. Ils jouent donc en fait au grand-père et au petit-fils.

Image: Serendipity Point Films

(cmu)

