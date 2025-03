Will Smith sera au Paléo Festival le 23 juillet prochain.

Une star hollywoodienne annonce sa présence au Paléo Festival

Alors que le programme de la 48e édition du Paléo Festival sera dévoilé mardi à 11 heures pétantes, le Prince de Bel-Air devance les organisateurs en annonçant sa gigantesque tournée estivale.

C’est souvent un indice dans le petit monde des scènes estivales suisses: lorsqu’un le Gurten Festival, qui a déjà annoncé sa programmation, dégaine une star populaire et internationale, Paléo est dans le coup. Et, cette année, ça ne manque pas. Alors que le raout bernois a eu la fierté de brandir la présence de Will Smith le 19 juillet prochain, Nyon déboulera dans la foulée sur la feuille de route du rappeur et acteur hollywoodien.

C’est Will Smith lui-même qui a grillé la priorité aux organisateurs du Paléo, puisqu’il a publié l’entier de sa tournée européenne sur Instagram, peu avant la sortie du programme du festival nyonnais, qui sera dévoilé demain matin.

C’est un événement en soi. Alors qu’il n’a plus sorti d’albums depuis près de 20 ans, le mythique Prince de Bel-Air a dévoilé quelques heures plus tôt la date de sortie de Based on a True Story, disponible le 28 mars prochain. Le dernier? Il date de 2005 et s’intitulait Lost and Found.

Sur la pochette, il porte les couleurs de l’équipe de base-ball des Phillies de Philadelphie, sa ville natale. Cet album pourrait d’ailleurs avoir une suite rapidement, puisque Will Smith précise que ce ne sera que la Season 1 de son retour.

Old School!

C’est aussi le retour tout court sous les projecteurs d’un artiste qui s’est fait très (très) discret depuis 2022 et sa gifle infligée à Chris Rock durant la cérémonie des Oscars. Dernièrement, il avait montré sa tronche aux Grammy Awards avec, au poignet, une montre suisse très étonnante qui, elle aussi, tente un retour plutôt culotté.

Pour Paléo, c’est définitivement un gros coup. Et, spoiler, ce ne sera pas le seul de cette 48e édition, qui se déroulera du 22 au 27 juillet prochain. Will Smith va-t-il débarquer sur la grande scène nyonnaise avec son rappeur de fils, Jaden? Nous, chez watson, on parie que oui.