Will Smith et India Martínez ont créé un malaise sur scène

La performance de Will Smith et India Martínez a fait jaser sur les réseaux sociaux. Image: People

Ce geste a créé un malaise

Lors de la cérémonie des Lo Nuestro Awards, Will Smith et India Martínez ont chanté leur titre First Love sur scène, sauf que leur performance légèrement sulfureuse a créé une polémique sur les réseaux sociaux.

Plus de «Divertissement»

Le 20 février dernier, Miami a été le théâtre de la 37ᵉ édition des Premio Lo Nuestro, une cérémonie célébrant la musique latine. Pour l’occasion, Will Smith, dont on a parfois tendance à oublier le passé de rappeur, est monté sur scène pour interpréter son nouveau titre, First Love, en duo avec la chanteuse espagnole India Martínez.

Sur scène, le duo s’est montré particulièrement complice et proche… peut-être même un peu trop. Beaucoup y ont vu une tension séductrice entre les deux artistes. Pendant leur performance, India Martínez s’est approchée de Will Smith, l’a enlacé et a collé son visage contre le sien. Pour les internautes, c’est le malaise, car ils donnent l’impression de s’embrasser pour de vrai.

La séquence de la discorde: Vidéo: instagram

Une autre photo, prise en coulisses, et publiée sur le compte Instagram de la chanteuse, la montre sautant dans les bras de Will Smith et enroulant ses jambes autour de sa taille. Des instants qui ne font qu’alimenter l’impression de flirt entre les deux artistes.

La chanteuse a partagé les coulisses de l'événement sur son compte Instagram. Image: Instagram

Une complicité qui ne passe pas pour les internautes. Les abonnés de la chanteuse qualifient ce moment d'«inapproprié» et ne sont vraiment pas tendres avec Will Smith. Il faut dire que sa cote de popularité n'est plus la même depuis sa fameuse gifle aux Oscars, alors qu'il était autrefois une des personnalités les plus appréciées du show business.



Pourtant, en regardant bien les images, il n’y a aucun contact labial entre les deux artistes. Il s’agit simplement d’un jeu de séduction scénique, un échange entre deux artistes jouant un rôle, sans aucun geste déplacé ou irrespectueux.