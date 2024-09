Margot Robbie est actuellement victime d'une vague de body shaming sur les réseaux sociaux. keystone/capture d'écran twitter

«Son corps est ruiné»: Margot Robbie prend cher

L'actrice est victime de body shaming sur les réseaux sociaux depuis qu'elle est enceinte.

Margot Robbie n'est pas sur Instagram et tant mieux pour elle. Elle s'épargne les commentaires des haters concernant sa grossesse. L'actrice de 34 ans est enceinte de son premier enfant avec son époux Tom Ackerley, producteur.

Elle n'est pas du genre à faire une annonce publique en postant des photos d'un shooting professionnel, caressant son ventre rond à la Rihanna ou à la Kylie Jenner. L'actrice tente d'être la plus discrète possible sur sa vie privée. Sa grossesse a été révélée par des photos volées lors de vacances en Italie cet été. Et les haters se sont jetés dessus comme une meute de loups affamée.

Margot Robbie était à la Première du film My Old Ass le 9 septembre 2024 à Los Angeles. Image: AP

Margot Robbie se prend actuellement des critiques d'une violence inouïe sur son corps.

«Ca se voit qu'elle ne fait pas de l'exercice» Commentaire issu d'Instagram

«On a perdu une autre légende» Commentaire issu de TikTok

«Son corps est ruiné» Commentaire issu de TikTok

«Elle est grosse» Commentaire issu de Twitter

Le plus triste dans tout ça? Les commentaires viennent autant d'hommes que de femmes et ça se passe autant sur Instagram, Twitter que sur un réseau social plus jeune, TikTok.

Ce genre de remarques mettent en évidence la pression exercée sur les femmes et leur corps, qu'elles soient enceintes ou non d'ailleurs. Nous sommes en 2024, il y a des normes à respecter et si vous ne cochez pas les cases, on vous écartèlera sur la place publique des réseaux sociaux. Sympa, non?

Bree Lenehan, influenceuse australienne impliquée dans le mouvement Body Positive et suivi par un million de followers, s’est exprimée sur son compte Instagram comme le relève Elle:

«Ces commentaires m'ont mise en colère... Non seulement en tant que femme enceinte, mais aussi en tant qu'être humain décent qui a eu le privilège de naître grâce à ma mère qui m'a portée et m'a donné la vie. [...] Non pas que Margot doive avoir des photos d'elle exposées au monde sans qu'elle le sache, mais elle est absolument INCROYABLE. »

Une journaliste du Vogue britannique s'est également indignée en découvrant les nombreux commentaires d'hommes sur Reddit qui «refusent de voir les femmes comme autre chose que des objets destinés à satisfaire leur regard et à répondre à leurs besoins.»

Margot Robbie n'est pas un cas isolé. Cet été, l'actrice Vanessa Hudgens a été elle aussi victime de body shaming enceinte, mais aussi à la sortie de la maternité, épiée par des paparazzis.

Citons également Jessica Simpson, Blake Lively, ou encore Elsa Pataki, la femme de Chris Hemsworth. Et si les stars ne sont pas trop grosses pour les haters, alors elles sont trop maigres. Kate Middleton s'était pris une vague de critiques lors de sa première grossesse parce que son ventre était trop petit aux yeux des internautes, à tel point que certains se sont demandé si elle n'était pas sous-nourri.

