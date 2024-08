L'actrice est enceinte de son premier enfant. Image: AP Invision

Margot Robbie affiche fièrement son ventre

L'actrice est enceinte de son premier enfant. En vacances en Sardaigne, elle a exhibé son ventre rond pour le plus grand plaisir des paparazzis.

Jusqu'à présent, elle s'était montrée discrète avec sa grossesse. Celle qui n'est pas sur Instagram, avait été photographiée dans les tribunes de Wimbledon fin juillet aux côtés de son mari Tom Ackerley, avec qui elle est mariée depuis 2016 (lui non plus n'a pas Instagram, ne vous fatiguez pas, on a déjà vérifié).

Elle avait alors dévoilé son baby bump dans une robe très sage, façon Kate Middleton. Si on n'avait pas su qu'elle était enceinte, on aurait pu croire qu'elle avait juste mangé trop de pâtes et qu'elle était intolérante au gluten.

Margot Robbie et son mari Tom Ackerley, producteur, à Wimbledon à Londres le 12 juillet 2024. Image: AP

Désormais, Margot Robbie a «Free the Belly» (libérez le ventre, en français). L'expression signifie qu'on s'affiche avec des vêtements ouverts quand on est enceinte. Plus qu'une expression, c'est un statement. Façon de dire: «Je n'ai pas à cacher ma grossesse sous des fringues larges. Au contraire, c'est beau alors je le montre.»

L'actrice australienne de 34 ans a été photographiée par des paparazzis en Sardaigne. On la voit dans un pantalon noir ample et une chemise blanche boutonnée uniquement au niveau de la poitrine.

Avant elles, d'autres stars ont exhibé fièrement leur ventre de future maman, à commencer par Rihanna. La star a radicalement changé le game des looks de grossesse.

Plus récemment, c'est Hailey Bieber qui s'est montrée dans des vêtements «normaux» alors qu'elle attendait son premier enfant. Le mannequin a d'ailleurs donné naissance à un garçon nommé Jack il y a quelques jours.

Quant à Margot Robbie, on ignore quand l'heureux événement est prévu. Elle n'a fait aucune annonce officielle. On vous le disait, c'est une personne discrète.

