Les paparazzis ont «ruiné» le plus beau jour de cette star

Vanessa Hudgens a donné naissance à son premier enfant. Malgré la joie engendrée par cette belle étape de vie, l'actrice est en colère contre les paparazzis.

Les paparazzis ont tout de même le chic pour ruiner certains moments cruciaux dans la vie d'une star. Cette fois, c'est Vanessa Hudgens qui en a fait les frais.

L'actrice de High School Musical a donné le jour à son premier enfant cette semaine. On ne connait pas la date exacte de l'accouchement, mais elle a été aperçue sortant de la maternité de Santa Monica (Los Angeles) le mercredi 3 juillet.

TMZ et le Dailymail se sont empressés de relayer la nouvelle, non sans publier une série de «paparazzades» de la jeune maman, emmenée à bord d'une voiture dans un fauteuil roulant poussé par une infirmière, son précieux petit «paquet» d'amour dans les bras.

Le problème, c'est évidemment que les images sont très intimes. La jeune maman semble exténuée, et on peut l'apercevoir donnant un câlin à son nouveau-né, vêtue d'un haut de pyjama bleu très ample, d'un pantalon «survêt'» noir, des lunettes de soleil calées sur le nez, et une queue de cheval nouée à la va-vite sur le sommet de la tête.

La star était également entourée de plusieurs membres de sa famille, et de son chéri, le joueur de baseball Cole Tucker. Celui-ci avait également revêtu son outfit de gars incognito (ou de touriste suisse-allemand): sweat-shirt à capuche bleu aqua, short et sandales.

Zoom: source: theimagedirect.com via dailymail

source: theimagedirect.com via dailymail

La Californienne de 35 ans et Cole Tucker - qui fêtait d'ailleurs son 28ème anniversaire le jour de la sortie d'hôpital de sa petite famille - ont fait savoir qu'ils n'ont pas du tout apprécié que les médias aient ainsi ruiné le plus beau jour de leur vie, et les photographiant sous tous les angles sans leur accord. On peut comprendre: déjà qu'on déteste être photographié avec notre tête de vainqueur au saut du lit, mais après un accouchement, c'est l'affront ultime!

Cole Tucker vient de fêter ses 28 ans. image: instagram

Vanessa a donc saisi son compte Instagram et s'est fendue d'un message mi-figue, mi-très énervé.

«Nous sommes déçus que la vie privée de notre famille ait été bafouée et exploitée pendant cette période très particulière, en raison de la cupidité d'une caméra à longue focale qui alimente les médias» Vanessa, poétique mais très explicite.

Elle a tout de même tenu à finir sur une note positive. «Malgré tout cela, maman, papa et bébé sont heureux et en bonne santé.»

Ventre rond sur tapis rouge

C'est aux Oscars 2024 que Vanessa a dévoilé son ventre rond. La star a foulé le tapis rouge dans une robe noire moulante à col montant.

Image: FilmMagic, Inc

Vanessa a également fait sensation à l'after-party de Vanity Fair dans une robe transparente ultra-glamour.

Getty Images North America

Depuis, Vanessa a documenté son quotidien de future maman sur ses réseaux, en affichant fièrement son baby bump dans les rues de Los Angeles.

«Enceinte jusqu'au cou», en mai.

Des rumeurs qui fatiguent

Ses fans n'ont pas été surpris d'apercevoir leur idole le ventre arrondi, car l'officialisation de la grossesse a fait suite à des rumeurs persistantes.

Les premières rumeurs ont éclaté après que la trentenaire a publié des photos et une vidéo de son enterrement de vie de jeune fille, en octobre 2023 à Aspen, dans le Colorado. Cependant, ces «on-dit» ont affecté la Princesse de Chicago, qui a déclaré que ces spéculations «grossières» la faisaient se sentir «grosse» et ruinait ce qui était censé être «la période la plus heureuse» de sa vie.

«Es-tu enceinte?», demande un internaute. «Non, elle ne l'est pas», répond un autre. «Oui, elle l'est!» image: instagram

Il est bien naturel que le corps d'une future maman, si changeant, requière un temps d'adaptation. Mais Vanessa devrait tout de même se rappeler qu'en tant que star, elle est soumise au regard constant de public.

L'actrice a néanmoins mal vécu cette période. Elle s'est notamment plainte de tous ces regards braqués sur elle lors d'un podcast dans lequel elle était interviewée:

«J'ai l'impression d'avoir littéralement eu un accrochage avec le public qui a pris le contrôle de son opinion sur moi d'une manière irrespectueuse» Vanessa Hudgens, dans le podcast «She Pivots».

Vanessa et Cole, qui se sont fiancés en 2022, se sont dits un grand «oui» dans la jungle de Tulum, au Mexique, le 2 décembre 2023, lors d'un mariage somptueux.

Le couple a organisé une reveal gender party (fête pour révéler le sexe de l'enfant) en mai, mais l'actrice n'a pas encore confirmé publiquement si son enfant est un garçon ou une fille. Selon les rumeurs - oui, encore elles - il s'agirait d'une fille. Pour une fois, on la laisse choisir le moment de la grande révélation?