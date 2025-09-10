On sait enfin pourquoi cette actrice a quitté «Vampire Diaries»

Souvenez-vous: nous sommes en 2006, les vampires ont le vent en poupe, avec Twilight dont les affiches ornent les murs de nombreux adolescents. Il était donc logique que la chaîne CW, spécialisée dans les séries pour les 18-30 ans, s’empare du phénomène. La chaîne américaine, à qui l’on doit des hits comme Gossip Girl, Smallville ou Les Frères Scott, lance alors Vampire Diaries, un soap opera à la sauce vampirique, librement adapté de la série littéraire Journal d’un vampire de L. J. Smith.
Très vite, Vampire Diaries s’impose comme un rendez-vous incontournable. Les spectateurs tombent rapidement sous le charme de ce trio charismatique, avec Nina Dobrev au cœur d’un triangle amoureux opposant les vampires incarnés par Paul Wesley et Ian Somerhalder. Pourtant, l’actrice quitte la série en 2015, après six saisons sur les huit que compte la série. Ce n’est qu’une décennie plus tard que l’on découvre enfin la véritable raison de son départ: son salaire.
Dans un livre sur les coulisses de la série, sorti cette semaine dans le monde anglophone, on apprend en effet les raisons qui ont poussé Nina Dobrev vers d'autres horizons. Selon Variety, l'actrice s'était battue en vain pendant plusieurs années pour atteindre une égalité salariale avec ses partenaires masculins.
De plus, Nina Dobrev, contrairement à ses partenaires de jeu, incarnaient plusieurs personnages différents dans la série. Outre le personnage d'Elena Gilbert, elle jouait également les rôles de Katherine Pierce et d'Amara Petrova, les doubles de son personnage originel, qui impliquait une charge de travail supplémentaire conséquente.
Lors de la production de la troisième saison, Nina Dobrev a finalement obtenu une augmentation après d’âpres négociations. Toutefois, celle-ci n’a jamais été à la hauteur des salaires de ses partenaires masculins.
Selon l'actrice, le studio aurait accepté de lui verser ce supplément lorsqu’elle incarnait Katherine, puis aurait demandé aux showrunners Julie Plec et Kevin Williamson de se débarrasser du personnage. Les auteurs ont tout de même pu négocier un certain nombre d’épisodes supplémentaires avec le personnage - avant se résoudre à le faire mourir, en dépit de son immense popularité.
Voyant sa carrière décoller sur grand écran, l’actrice a quitté la série à la fin de la sixième saison, tout en restant ouverte à un éventuel retour pour la huitième et dernière saison. Malgré le souhait des créateurs de la voir revenir pour plusieurs épisodes, une nouvelle disparité salariale a finalement compromis son retour. En effet, le salaire de Paul Wesley et Ian Somerhalder ayant augmenté considérablement depuis les débuts de la série, la chaîne a refusé de s'aligner pour le retour de Nina Dobrev.
Là où le bât blesse, c’est que l’offre initiale pour le final de la série était «cinq fois inférieure» à ce que l’actrice avait perçu lors de son départ à la fin de la sixième saison. Elle a donc évidemment refusé.
C’est Julie Plec, la co-créatrice de la série, qui est intervenue pour le bien de l’histoire. Elle a négocié pendant des semaines avec la chaîne américaine CW afin que l’actrice obtienne gain de cause. Le studio a finalement cédé… mais pour un seul et unique épisode: le final de la série. Un final qui a divisé les fans, mais qui reste tout de même considéré comme satisfaisant, tant par les critiques que par les spectateurs. Merci à elle.