Vampire Diaries reposait sur un trio iconique, formé par Elena (Nina Dobrev), Damon (Ian Somerhalder) et Stefan (Paul Wesley).

On sait enfin pourquoi cette actrice a quitté «Vampire Diaries»

L’actrice Nina Dobrev a révélé avoir été financièrement lésée par rapport à ses collègues masculins, ce qui l’aurait poussée à quitter la production.

Souvenez-vous: nous sommes en 2006, les vampires ont le vent en poupe, avec Twilight dont les affiches ornent les murs de nombreux adolescents. Il était donc logique que la chaîne CW, spécialisée dans les séries pour les 18-30 ans, s’empare du phénomène. La chaîne américaine, à qui l’on doit des hits comme Gossip Girl, Smallville ou Les Frères Scott, lance alors Vampire Diaries, un soap opera à la sauce vampirique, librement adapté de la série littéraire Journal d’un vampire de L. J. Smith.

Très vite, Vampire Diaries s’impose comme un rendez-vous incontournable. Les spectateurs tombent rapidement sous le charme de ce trio charismatique, avec Nina Dobrev au cœur d’un triangle amoureux opposant les vampires incarnés par Paul Wesley et Ian Somerhalder. Pourtant, l’actrice quitte la série en 2015, après six saisons sur les huit que compte la série. Ce n’est qu’une décennie plus tard que l’on découvre enfin la véritable raison de son départ: son salaire.

Dans un livre sur les coulisses de la série, sorti cette semaine dans le monde anglophone, on apprend en effet les raisons qui ont poussé Nina Dobrev vers d'autres horizons. Selon Variety, l'actrice s'était battue en vain pendant plusieurs années pour atteindre une égalité salariale avec ses partenaires masculins.

«Candice King, Kat Graham et moi étions les trois actrices régulières les moins bien payées des deux premières saisons» Nina Dobrev

De plus, Nina Dobrev, contrairement à ses partenaires de jeu, incarnaient plusieurs personnages différents dans la série. Outre le personnage d'Elena Gilbert, elle jouait également les rôles de Katherine Pierce et d'Amara Petrova, les doubles de son personnage originel, qui impliquait une charge de travail supplémentaire conséquente.

«C'était un peu délicat, car mon contrat ne prévoyait que le rôle d'Elena, alors que j'incarnais plusieurs personnages, ce qui doublait ma charge de travail. Je devais être sur le plateau deux fois plus longtemps et mémoriser deux fois plus de dialogues. Je voulais incarner Katherine, mais je voulais être rémunérée équitablement pour cela et être l'égale des garçons.» Nina Dobrev

Lors de la production de la troisième saison, Nina Dobrev a finalement obtenu une augmentation après d’âpres négociations. Toutefois, celle-ci n’a jamais été à la hauteur des salaires de ses partenaires masculins.

Selon l'actrice, le studio aurait accepté de lui verser ce supplément lorsqu’elle incarnait Katherine, puis aurait demandé aux showrunners Julie Plec et Kevin Williamson de se débarrasser du personnage. Les auteurs ont tout de même pu négocier un certain nombre d’épisodes supplémentaires avec le personnage - avant se résoudre à le faire mourir, en dépit de son immense popularité.

«Ils ont simplement dit, par principe, qu'ils ne me donneraient pas l'égalité avec les garçons, et c'était probablement ce qui m'a le plus blessée, car j'avais l'impression de travailler dur, de tourner parfois dix-huit heures par jour, même de nuit, et d'y mettre tout mon cœur, toute mon âme, mon sang, ma sueur et mes larmes.



Je me souviens avoir eu l'impression que le studio n'appréciait pas ce que j'apportais à la série, et qu'ils me disaient que tout le travail que je fournissais ne comptait pas pour eux et que je n'étais pas l'égale de mes homologues masculins, et c'était vraiment perturbant pour moi.» Nina Dobrev

Voyant sa carrière décoller sur grand écran, l’actrice a quitté la série à la fin de la sixième saison, tout en restant ouverte à un éventuel retour pour la huitième et dernière saison. Malgré le souhait des créateurs de la voir revenir pour plusieurs épisodes, une nouvelle disparité salariale a finalement compromis son retour. En effet, le salaire de Paul Wesley et Ian Somerhalder ayant augmenté considérablement depuis les débuts de la série, la chaîne a refusé de s'aligner pour le retour de Nina Dobrev.

«J'ai toujours été ouverte à l'idée de revenir pour le final, et du point de vue de l'histoire, c'était logique. Je sentais que c'était important et que ça devait arriver pour la série, pour les fans. Ça comptait également pour moi, à la fin de la série, en tant que femme, de m'assurer d'être rémunérée et d'être l'égale de mes homologues masculins, c'est ce qui a motivé ma décision.» Nina Dobrev

Là où le bât blesse, c’est que l’offre initiale pour le final de la série était «cinq fois inférieure» à ce que l’actrice avait perçu lors de son départ à la fin de la sixième saison. Elle a donc évidemment refusé.

«Ce n'était pas une question d'argent, je m'en fichais complètement,

c'était une question de principe»



«Ce n'était pas une question de montant, c'était une question d'égalité» Nina Dobrev

C’est Julie Plec, la co-créatrice de la série, qui est intervenue pour le bien de l’histoire. Elle a négocié pendant des semaines avec la chaîne américaine CW afin que l’actrice obtienne gain de cause. Le studio a finalement cédé… mais pour un seul et unique épisode: le final de la série. Un final qui a divisé les fans, mais qui reste tout de même considéré comme satisfaisant, tant par les critiques que par les spectateurs. Merci à elle.