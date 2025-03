Blake Lively et Anna Kendrick, se détestent-elles?

Blake Lively a-t-elle une nouvelle ennemie? La tension est palpable

L'actrice empêtrée dans le conflit qui l'oppose à Justin Baldoni, est actuellement en promo pour le film L'Ombre d'Emily 2 aux côtés d'Anna Kendrick. Des rumeurs prétendent que les deux actrices se détestent. A tel point que le réalisateur a voulu calmer le jeu.

Blake Lively ne s'est pas encore fait complètement cancel, comme certains le prétendent sur les réseaux sociaux. Actuellement, la star fait la promo de son dernier film, L'Ombre d'Emily 2, qui sortira le 1er mai sur Amazon Prime. Ce vendredi 7 mars, elle était à Austin, au Texas, pour le festival South by Southwest.

Depuis que la bataille judiciaire avec Justin Baldoni a été lancée (le procès est agendé à mars 2026), les médias people et les réseaux sociaux scrutent le comportement de Blake Lively. Pour rappel, elle l'accuse, entre autres, d'agression sexuelle sur le tournage de Jamais Plus et d'avoir par la suite mené une campagne de dénigrement sur la Toile. Ce dernier l'attaque en diffamation.

La réputation de Blake Lively a été fortement entachée. D'anciennes interviews de la star la montrent comme une personne imbuvable, malaisante avec les journalistes, imbue d'elle-même, et selon plusieurs médias, certaines actrices avec qui elle a travaillé la détesteraient. Ce serait le cas de Leighton Meester, qui jouait Blair Waldorf dans Gossip Girl. Mais c'est surtout le cas d'Anna Kendrick, sa co-star dans Dans l'ombre d'Emily 2 avec qui elle fait actuellement la promo du film.

Pour preuve, une ancienne interview de Blake Lively et Anne Kendrick dans laquelle on sent une tension entre les deux actrices fait le buzz depuis des semaines:

Alors, quand les deux actrices se sont retrouvées au même endroit ce vendredi 7 mars (mais n'ont pas fait de photo ensemble), les médias ont saisi la perche. Dans une vidéo partagée par Entertainment Tonight, une journaliste demande à Anna Kendrick alors que celle-ci signe des autographes devant l'entrée du festival, ce que ça fait de retrouver sa partenaire Blake Lively pour la suite de Dans l'ombre d'Emily et sa réponse n'est pas super sympa:

«Oh, vous savez...»

Si elle avait voulu prendre le parti de Blake Lively ou faire taire les rumeurs, elle aurait répondu quelque chose du genre: «c'est toujours un plaisir de travailler avec Blake, elle est très professionnelle.» Bref, faire semblant, comme Blake Lively quand on lui a posé la même question ci-dessous:

En plus de ces quelques mots piquants, les membres du casting sont montés sur scène avant la projection pour se prêter à un jeu de questions-réponses et tous les yeux étaient rivés sur Anna Kendrick. Pour de nombreux internautes, sa façon de se tenir et de regarder dans le vide pendant que Blake Lively parlait en dit long sur sa relation avec elle. Certains «experts» en body langage prétendent qu'elle a l'air agacée. Or ces prétendus experts ne montrent qu'une partie de la séquence sur les réseaux sociaux. La scène dans son intégralité montre les deux actrices complices à certains moments.

Peu importe, ce sont ces quelques secondes sorties de leur contexte que les réseaux sociaux ont retenu.

Pour éviter que le film ne vive à son tour une médiatisation catastrophique comme ça a été le cas pour Jamais Plus, le réalisateur Paul Feig a pris la parole sur X:

«Le film est terminé et sortira bientôt. Ne croyez pas tout ce que vous lisez sur les réseaux sociaux ces jours-ci» Paul Feig sur Twitter

En gros, circulez, il n'y a rien à avoir, à part mon oeuvre.

Anna Kendrick, Paul Feig et Blake Lively à la Première de Dans l'ombre d'Emily 2. Image: SXSW Conference & Festivals

Cette œuvre, justement, raconte la suite des aventures d'Emily Nelson (Blake Lively) et Stephanie Smosers (Anna Kendrick). Dans le premier volet sorti en 2018, on assistait à la naissance de leur amitié et surtout le fait qu'Emily Nelson était probablement une psychopathe, puisqu'à la fin du film (attention spoil) elle écopait de 20 ans de prison pour le meurtre de son père et de sa sœur. Le second volet devra expliquer comment elle a pu sortir de prison plus tôt que prévu et se concentrera sur son mariage, un événement chic et fast qui prendra place à Capri avec un riche homme d'affaires italien (Michele Morrone).

La bande-annonce:

Vidéo: youtube

Mais Paul Feig a beau tenter de convaincre le public qu'il n'y a pas de drama autour de son film, Prime Video, plateforme sur laquelle le long métrage sortira, a désactivé les commentaires sur la bande-annonce postée sur YouTube, ainsi que sur toutes les vidéos qui concernent la promotion du film, notamment sur Instagram.

