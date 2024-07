Olivia Culpo voulait un mariage traditionnel. instagram olivia culpo

Miss Univers a mis le paquet pour son mariage

Olivia Culpo s'est mariée avec le joueur de la NFL Christian McCaffrey. Rien ne dépassait pour cette union à l'américaine où tout le monde était beau, tout le monde était gentil.

Exactement 35 photos ont été publiées sur son compte Instagram (oui, j'ai compté). Et je ne parle même pas des vidéos. Olivia Culpo se doit d'étaler sa vie privée comme du Nutella sur une tartine de pain trop petite. Il faut satisfaire 5,5 millions de followers, assoiffés de scrolling. Et quand il y a mariage, la pupille de ces 5,5 millions de followers se dilate immédiatement. Ils analysent les clichés de la cérémonie, comme s'ils participaient à 4 Mariages pour 1 lune de miel sur TF1. Comme nous.

Le week-end dernier, la Miss Univers devenue influenceuse a dit «oui» au joueur de la NFL Christian McCaffrey. Elle est grande et belle, lui est musclé et blond: ils forment le couple américain parfait. Et leur mariage avait l'air tout aussi parfait. D'abord, si t'as pas Vogue Wedding qui photographie l'événement, t'as raté ta vie de personnalité publique. Vogue était-il là? Oui. Ouf! Et le magazine n'a pas seulement mitraillé la cérémonie, il a aussi dédié un article dans lequel on peut par exemple lire le ressenti très original d'Olivia Culpo:

«J'ai essayé de me rappeler que cela pourrait bien être l'une des dernières fois où Christian et moi aurions tous nos proches en un seul endroit» Olivia Culpo - ou n'importe quelle autre personne qui se marie.

Une photo en noir et blanc des deux amoureux front contre front, sans se mettre un coup de boule. Tant de maîtrise, c'est impressionnant. Image: instagram olivia culpo

L'endroit d'abord

L'événement s'est déroulé à Rhode Island, l'Etat d'origine d'Olivia Culpo, dans l'hôtel Rhode Island's Ocean House. Comme l'explique Vogue, elle voulait un mariage traditionnel et à voir les photos, c'est vrai que cela ressemble au mariage américain classique (et cher) qu'on voit dans les comédies romantiques des années 1990 comme Quatre Mariages et un enterrement ou Le mariage de mon meilleur ami.

Pour que les jeunes mariés s'échappent au milieu de la soirée devant leurs invités en délire, il fallait une Rolls blanche vintage. Image: instagram olivia culpo

La première robe

Elle était signée Dolce & Gabbana et à en juger par la coupe, Olivia Culpo a voulu jouer la mariée effarouchée. Pas de décolleté, pas de fioriture. De la mousseline de soie à manches épiscopales (oui, comme l'église). Tout était très couvert et très sage. Olivia Culpo le dit elle-même:

«Je ne voulais pas d'une robe sexy»

Marie Joseph, je vous salue. Image: instagram oliviaculpo

Ils sont beaux, ils sont lavés avec Mir Laine. Image: instagram olivia culpo

C'est sûr, quelqu'un tient le voile et se cache derrière l'arche de fleurs. instagram olivia culpo

Faut pas pousser mémé dans les hortensias. Image: instagram olivia culpo

Bougez-pas! On en fait encore 145. Image: instagram olivia culpogau

La deuxième robe

Si la première robe était puritaine, ce n'était pas le cas de la deuxième tenue, toujours signée Dolce & Gabbana, celle pour la soirée de folie après la cérémonie, celle où on ne pose plus comme la Vierge Marie, mais comme une Pom-Pom Girl qui aurait bu un shot de vodka-caramel de trop.

Ils sont complètement fou-fous! Image: instagram oliviaculpo

Olivia Culpo portait un bustier en soie avec une jupe cage qui rappelle les robes des années 1850.

Il semblerait que le dress code était black and white et smoking pour les hommes, mais très vite, parce que les shots de vodka-caramel coulaient à flots, les hommes se sont permis de retirer la chemise de leur pantalon. Certains ont carrément enlevé leur nœud-pape! Trop de gue-dins!

Beaucoup de mâchoires carrées sur cette photo. Image: instagram oliviaculpo

Dans l'article de Vogue, Olivia Culpo a osé conclure avec cette phrase:

«Je voulais que tout se passe dans l'intimité, mais aussi dans la gravité de l'instant»

L'intimité version Olivia Culpo, c'est pas moins de sept posts Instagram avec chacun plusieurs photos et vidéos et chaque marque, de la robe aux bijoux en passant par les fleurs, le lieu, les maquilleurs et le coiffeur, tous ont été tagués. Quand on est influenceur, il n'y a pas de petites économies.

Et maintenant, tout le monde tape dans ses mains! Oué! Image: instagram oliviaculpo

Selon Vogue, le couple est resté «des heures sur la piste de danse»: quand tu sais pas quoi écrire mais qu'il faut quand même broder (ce que je fais depuis le début de cet article). Image: instagram oliviaculpo

Vogue ne nous dit pas à quelle heure Olivia et Christian se sont couchés (mince! ils ont raté cette info). Par contre, ils ont réussi à nous dire que le couple est «heureux d'avoir eu du beau temps et d'avoir pu réunir autant d'êtres chers.» D'accord.

