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Tom Holland lâche une grosse info sur son mariage avec Zendaya

MADRID, SPAIN - JUNE 15: Tom Holland and Zendaya attend the Spider-Man: Brand New Day photocall at the Four Seasons Hotel on June 15, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)
Le couple (ici le 15 juin 2026, à Madrid), farouchement discret sur sa vie privée et dont les fiançailles ont été confirmées en janvier 2025, s'est marié il y a quelques mois dans le plus grand secret.Getty Images Europe

Tom Holland lâche une grosse info sur son mariage avec Zendaya

Parfois, il arrive que les rumeurs disent vrai: dans une interview avec Esquire UK publiée ce mardi, la star de Spider-Man a confirmé qu'il s'était bel et bien marié avec sa compagne Zendaya dans le plus grand secret.
17.06.2026, 14:5817.06.2026, 15:29

La rumeur tourbillonnait des mois. Enfin, plus prosaïquement, depuis que Zendaya avait commencé à afficher à l'annulaire une alliance dorée, aux côtés du gros caillou scintillant de cinq carats qui lui faisait office de bague de fiançailles, à chacune de ses apparitions publiques et privées.

Ce couple iconique se serait marié en secret: «Vous l'avez raté»

Eh bien, nous voilà désormais fixés! Après de premiers murmures en début d'année – alimentées par une remarque très franche de Law Roach, le styliste de Zendaya, sur le tapis rouge – et que de fausses photos IA de la cérémonie aient largement circulé sur Internet, l'acteur réputé pour sa discrétion a enfin accepté de livrer quelques informations au magazine Esquire.

Il commence par confesser qu'à la sortie de ces images, sa «grand-mère pensait ne pas avoir été invitée». Piqué par la curiosité, le journaliste lui demande donc si l'acteur a dû prévenir d'autres membres de la famille. Au bout d'un long silence (six secondes, précise Esquire), Tom Holland finit par répondre d'un ton «catégorique»:

«Non, parce qu'ils étaient tous là. C'est tout ce que vous saurez là-dessus»
Tom Holland

Si l'acteur ne fournit pas plus de détails, il accepte toutefois de se fendre de quelques confessions sur son histoire d'amour avec la superstar américaine. «Notre métier peut engendrer des situations très stressantes, et c'est vraiment précieux d'avoir une relation aussi solide, qui résistera à l'épreuve du temps», admet Tom Holland au magazine.

Zendaya impose son style pour cette célèbre marque suisse

«Nous nous soutenons mutuellement comme seuls nous le pouvons, car nous seuls comprenons vraiment ce que c'est que de vivre cette vie», poursuit-il.

«C'est un véritable luxe, car je ne vois pas comment je pourrais trouver une telle chose avec quelqu'un d'autre»
Tom Holland, dans Esquire

«J'ai trouvé la perle rare. C'est ma meilleure amie, et je suis plus heureux que jamais quand je suis avec elle. Mais je ne me suis jamais senti aussi soutenu et en sécurité. Point final.»

Zendaya et Tom Holland sont très heureux, très occupés - et, désormais, officiellement mariés. Finalement, pour une fois, on n'a même pas besoin d'en savoir plus. (mbr)

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