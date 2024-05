Cette adorable frimousse n'existe pas (encore), mais c'est ainsi qu'une IA a imaginé la progéniture d'Hailey et Justin Bieber. Le couple a annoncé la grossesse d'Hailey, le 9 mai dernier. lucien crausaz pour watson

On a imaginé le bébé le plus attendu de l'année

Pour faire passer le temps avant la venue au monde du bébé de Justin et Hailey Bieber, dont la grossesse a été annoncée le 9 mai, nous nous sommes permis d'émettre quelques hypothèses. Physique, caractère, prénom: on esquisse le portrait de ce futur nepo baby.

L'annonce d'un mini Bieber en cours de fabrication, le 9 mai dernier, a provoqué un cataclysme mondial. Une frénésie générale. A tel point qu'à côté, la venue du petit Jésus, les Rois mages, tout ça, c'était un non-évènement.

Trêve de blasphèmes. Après avoir lâché quelques larmes de joie, piaillements suraigus et bonds sur le lit, il ne nous restait plus qu'à compter les semaines nous séparant de l'arrivée de l'enfant prodigue. Et à fantasmer sur le résultat final.

Grâce à un représentant de la future maman à Entertainment Tonight, dans la foulée de l'annonce, nous savons qu'il ne nous reste plus très longtemps à trépigner. Malgré un ventre de la taille d'une petite noix, la future maman serait «enceinte d'un peu plus de six mois».

Une jolie noix hein, on s'entend, Hailey.

Pas besoin d'un doctorat en mathématiques pour conclure que, si tout se passe comme prévu, la naissance devrait avoir lieu au début fin juillet ou début août. A supposer que le bébé naisse entre le 23 juillet et le 23 août, le futur Bieber sera donc un Lion.

Son caractère

C'est le moment de dégainer notre boule de cristal et notre horoscope. Selon l'experte astrale de Madame Figaro, «homme ou femme, les Lions aiment capter tous les regards et osent l'extravagance». Ce qui tombe plutôt bien dans le cas de ce «nepo baby» en puissance: il aura tous les millions de dollars qu'il veut pour laisser court à son imagination et à sa créativité. A eux deux, Justin et Hailey Bieber pèseraient 320 millions de dollars, selon les estimations de Celebrity Neth Worth. De quoi s'offrir quelques paires de Crocs multicolores, comme celles de son papa.

Bon, et sinon?

«Passionnés, déterminés et optimistes, les Lions aiment se lancer des défis et les relever, surtout quand les étoiles sont avec eux» Madame Figaro.

Ajoutez à cela une personnalité de «meneur-né», de «chef de meute», de «protecteur prêt à sortir les griffes» pour protéger ceux qu'il aime, et vous obtenez un futur président ou Prix Nobel de la paix. Cependant, ce besoin viscéral d'attirer la lumière et l'attention peut rendre le Lion également «orgueilleux», «impulsif», voire «vaniteux». Quand ça ne le rendrait pas tout simplement «autoritaire». Une façon de dire que Baby Bieber sera un futur enfant-star tyrannique en puissance?

Ça nous rappellerait presque une autre nepo baby... People L'enfant la plus détestée d'Amérique fête ses 18 ans

Que les futurs parents se rassurent. Tous les Lions à notre connaissance ne sont pas des tortionnaires. Mon papa, par exemple, né un 3 août, est un être merveilleux. Et vous avez interdiction formelle de citer Mussolini (du 29 juillet), juste pour me prouver le contraire.

Le nombre d'enfants

Une chose est sûre, ce bébé sera un modèle unique. Oui parce que, pendant une seconde, on a bien cru à des jumeaux. La faute à la maman de Justin, Pattie Mallette, et à son commentaire surexcité sur le compte Instagram du père d'Hailey, Stephen Baldwin: «Félicitations grand-père! NOUS ALLONS AVOIR LES PETITS-BÉBÉS LES PLUS MIGNONS DE JAMAIS!»

Comment ça... LES? Cette utilisation du pluriel n'a pas manqué de provoquer quelques suffocations chez les fans et observateurs. Toutefois, Pattie s'est empressée de préciser sa pensée: «Non, pas de jumeaux lol, j'aimerais bien. Je veux juste dire en général.»

«J'espère qu'ils en auront plus d'un par la suite. Ils feront de beaux bébés quand ils en auront. Un seul suffit pour l'instant» Pattie Mallette, sur Instagram.

Roh...

Son prénom

Ce qui nous laisse avec le dilemme du prénom. Comment Justin Drew et Hailey Rhode choisiront-ils de nommer leur descendance? Céderont-ils à la tendance tristement répandue des people d'affubler leur marmaille d'un prénom néo-ridiculo-poético-imprononçable? Cet enfant sera-t-il condamné à traîner un nom tel que Marmelade, Atomic, Sud, Plage, Crumble ou Fuchsia?

Un coup d'oeil dans les archives familiales respectives pourrait toutefois nous rassurer: chez les Baldwin et les Bieber, la tendance est encore aux classiques. Stephen, Kennya, Alaia, Alec, Daniel ou encore William du côté maternel. Pattie, Jeremy, Allie, Jasmyn, Jaxon chez le paternel. Rien de trop excentrique.

En attendant de nous faire part de leur choix, Justin et Hailey nous gratifient d'une photo de «baby bump». instagram

Quoi qu'il en soit, le choix des futurs parents serait déjà arrêté. «Ils ont un nom qu'ils trouvent parfait. Ils commencent également à décorer la chambre. Ils ont hâte de rencontrer le bébé», a glissé tout récemment un initié à People.

La tronche du bébé

Plus encore que son prénom, c'est la bouille de cet enfant qu'on se réjouit de découvrir. Yeux noisettes, lèvres pleines et mâchoires taillées au rasoir... Le mix entre la top model de 27 ans et son beau Canadien de 30 ans ne peut être que fabuleux.

Histoire de nous faire une idée, nous avons demandé à un professionnel de nous concevoir un aperçu, à l'aide d'une Intelligence Artificielle. Et le résultat est plus que prometteur. Regardez.

Il n'y a pas d'âge pour son premier tatouage. lucien crausaz pour watson

Awwwwwwwwwww. Encore?

Ni pour porter du gloss. lucien crausaz pour watson

Moooooooooooooooh...

Allez, assez de rêveries et de fantasmes. Après tout, qu'il s'appelle Valise ou Matcha, présente un double menton ou des yeux globuleux, soit bête comme ses pieds ou atteint de penchants dictatoriaux, rien ne nous empêchera pas d'adorer ce bébé très fort.