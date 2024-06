Jacquemus fête ses 15 ans en bonne compagnie

Comment on se fringue quand on fête la Saint-Valentin?

Depuis son lancement en 2009, la marque Jacquemus, a conquis le monde de la mode avec une esthétique unique, fusionnant simplicité, excentricité et inspirations méditerranéennes. La marque est rapidement devenue synonyme de minimalisme audacieux dont les proportions exagérées, les coupes asymétriques et les éléments décalés sont d'ailleurs les signatures.

Simon Porte Jacquemus a – comme à son habitude – fait les choses en grand. A l'occasion des quinze ans de la marque, l'enfant prodige de la mode s'est illustré avec un défilé digne des plus grands à Capri, en Italie. Du casting aux invités en passant par ses looks signatures, le couturier star est une nouvelle fois sur toutes les lèvres.

Le couturier français a présenté sa collection La Casa, automne-hiver 2024-2025, à la villa Malaparte à Capri, en grande pompe. Invités prestigieux et décor digne d'une carte postale, on fait le point.

«Bodycam» est si réaliste qu'il en devient troublant

On a testé Bodycam, ce FSP photoréaliste qui sortira sur Steam le 7 juin.

Le monde des jeux indépendants n’a pas fini de nous étonner. Au fur et à mesure que les technologies avancent, il devient de plus en plus difficile de discerner un projet à tout petit budget d’une grosse production. Encore plus quand le studio en question apporte un vent d’air frais. C’est justement le cas de Bodycam. Un FPS photoréaliste qu'on a eu la chance de tester à la rédaction en amont de sa sortie en accès anticipé sur Steam.