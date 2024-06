Très mauvaise nouvelle pour la Patrouille suisse

Mais le projet s'est effondré au Parlement. Le vote a même été plus net que prévu, avec 82 oui contre 108 non. C'est principalement l'UDC qui s'est mobilisée pour le maintien des F-5, alors que le soutien s'est récemment effrité au sein du PLR et du Centre.

L'armée et le Conseil fédéral affichent depuis longtemps déjà leur volonté de ranger définitivement au hangar les Tiger F-5 de combat à la fin de l'année 2027. En effet, ils sont désormais obsolètes et il faut débourser 40 millions chaque année pour continuer de faire voler la flotte. Le Parlement s'est toutefois opposé à plusieurs reprises à la mise hors service des engins.

Primes maladie: pourquoi la droite veut augmenter les franchises

L'UDC, le PLR et une partie du centre et des Vert'libéraux insistent sur la nécessité d'une plus grande responsabilité individuelle en matière de coûts de la santé et ont déposé des interventions dans ce sens. Concrètement, les assurés devraient participer davantage à leurs propres frais, ce qui devrait les inciter à recourir moins souvent aux prestations.

Les forces bourgeoises présentent désormais, elles aussi, une mesure pour lutter contre la hausse des coûts de la santé. Alors que le PS joue la carte de la caisse unique, les politiciens du PLR et de l'UDC jouent la carte de la responsabilité individuelle.