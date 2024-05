People

Hailey Bieber a de drôles d'envies depuis qu'elle est enceinte

La future maman a partagé sur Instagram une photo de son envie du moment en nourriture. Et c'est loin d'être appétissant.

Au cas où vous ne l'auriez pas encore compris, Hailey et Justin Bieber attendent leur premier enfant. Et comme toutes les femmes enceintes pour la première fois, la mannequin nous bombarde de photos de son baby bump parce que c'est trop cute, bien que prévisible à souhait. Mais outre les mille et un selfies de la star, Hailey Bieber nous a également partagé son met favori sur Instagram. Et tenez-vous bien, c'est chelou.

Des œufs brouillés et du cornichon

C'est un fait avéré, les femmes enceintes ont des fringales très étranges et Hailey Bieber n'est pas une exception. La future maman a partagé son obsession du moment en story Instagram: des œufs brouillés délicatement déposés sur une tranche de cornichon, le tout saupoudré de sauce piquante.

Oui, c'est dégueulasse.

Et la star nous a demandé pas juger. Mais on juge. Très fort. Image: Instagram

Fini donc les jus de fruits healthy, les photos de paniers de fraises très esthétiques et tutti quanti. On mise désormais sur le peu ragoûtant. De quoi contrebalancer l'avalanche de photos que Hailey publie de son baby bump, qui ravit d'ailleurs sa communauté, essentiellement constituée d'influenceuses, de fans et de sa bande de copines.

Image: instagram

Image: instagram

Désormais, lorsque vous ouvrirez la section commentaire du mannequin, des émojis pleurnichards, des cœurs et des fleurs envahiront votre écran de smartphone. Certains l'ont d'ailleurs déjà qualifié de «mama of the year», en français, maman de l'année. Rien que ça!

Un engouement peut être rassurant pour Hailey Bieber, qui avait avoué l'an dernier avoir peur d'avoir des enfants en raison de ses détracteurs sur internet.