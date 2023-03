People

Lady Gaga bouleverse les Oscars

C'est sans fard ni paillette que la chanteuse s'est présentée sur la scène des Oscars dimanche.

Plus de «Divertissement»

La chanteuse a ainsi troqué sa robe glamour de chez Versace pour un look digne d'une mère de famille noyée sous le tas de linges sales. En effet, c'est habillé d'un simple t-shirt et d'un jeans que Lady Gaga a interprété la chanson Hold my Hand, un titre qu’elle a co-écrit pour le film Top Gun: Maverick.

Plus cool encore, l'artiste n'a confirmé sa venue aux Oscars qu'à la dernière minute. Pour rappel, elle est actuellement en tournage aux côtés de Joaquin Phoenix pour le film Folie à deux, la suite de Joker. La raison pour laquelle aucun effort supplémentaire n'a été fourni pour cette prestation est soit une question d'image, soit un manque de temps. On ne le saura jamais.

Lady Gaga sur le tapis rouge. Image: sda

Lady Gaga, quelques instants après, sur scène. Image: sda

«Je crois qu’on a tous besoin les uns des autres. On a besoin de beaucoup d’amour pour avancer dans cette vie et on a tous besoin d’un héros parfois», a-t-elle déclaré avant d'entamer sa performance acoustique, laquelle a sans surprise été saluée par les invités mais aussi les internautes.

Vidéo: extern / rest

La bonne fée des Oscars

La chanteuse a également été remarquée et applaudie pour être venue au secours d'un photographe qui s'est retrouvé la tête la première au sol. Elle s'est empressée de le rejoindre en courant du mieux qu'elle a pu, afin de s'assurer qu'il allait bien. Qu'est-ce qu'elle est gentille Lady Gaga.