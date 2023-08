Irina Shayk et Bradley Cooper ont passé un moment complice ensemble. Au menu: bain de soleil topless et kayaking. Image: instagram

Irina Shayk profite de ses vacances seins nus et avec son ex

Le mannequin et son ex ont passé une journée ensemble à la mer. De quoi raviver les rumeurs d'un possible retour du couple star qu'ils formaient avant de se séparer.

Mais à quoi joue Irina Shayk? Celle qui s'est affichée à plusieurs reprises avec Tom Brady depuis le mois de juillet a passé la fin de ses vacances d'été en compagnie de son ex, l'acteur Bradley Cooper. Plusieurs photos ont été partagées par la belle sur Instagram, qui a d'ailleurs improvisé une séance photo dans les falaises, seins nus.

Le mannequin a également publié en story Instagram une photo de Bradley Cooper sur un kayak. Une nouvelle qui vient secouer la planète people et susciter certaines interrogations quant au statut amoureux d'Irina Shayk.

Irina a partagé un cliché de son ex sur la Toile. Image: instagram

Tom ou Bradley, il faut choisir

Car pour rappel, depuis plusieurs semaines déjà, une possible idylle entre le mannequin et Tom Brady, ancien de la NFL, affole les médias people du monde entier. La rumeur est née après que des photos paparazzi les ont montré «affectueux» l'un envers l'autre au lendemain d'une soirée pyjama chez l'ancien sportif.

S'en est suivi un week-end à Londres, dans le prestigieux hôtel The Tweety Two, où tous deux sont restés «terrés» dans leur chambre et ont été aperçus quittant les lieux l'un après l'autre, le même jour.

Mais la Russe n'a jamais cessé de retrouver son ex, qui est également le père de sa fille, Léa de Seine. Selon le magazine Elle, ce dernier se serait d'ailleurs mis en tête de reconquérir le mannequin. Ce ne serait néanmoins pas la première fois que l'ex-couple passe du bon temps ensemble puisqu'en septembre 2022, tous deux s'étaient déjà retrouvés et avait partagé leur rencontre sur les réseaux sociaux.

Reste à savoir si les deux stars se sont simplement séparées en bons termes où si là encore, il y a ambiguïté. Affaire à suivre... (sia)

