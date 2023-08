People

Tom Brady et Irina Shayk ont un truc à cacher

Les deux amoureux font tout pour garder leur idylle secrète. En vain, puisque ces derniers ont été aperçus à Londres.

Après Los Angeles, le nouveau couple star d'Hollywood s'est envolé à Londres pour une escapade des plus romantiques, rapporte le Daily Mail. Si Tom Brady et Irina Shayk n'ont pas réellement été aperçus ensemble, ils ont néanmoins quitté le même hôtel, au même moment. Pas très futé tout ça.

La star de la NFL, 46 ans, et le mannequin russe, 37 ans, ont ainsi passé le week-end ensemble dans la capitale britannique. Si on pensait les trouver main dans la main, flânant dans les rues de Notting Hill à se bécoter, que nenni. Le couple est resté «terré» dans l'hôtel cinq étoiles The Twenty Two, situé dans le quartier londonien de Mayfair, écrit le journal britannique.

La façade de l'hotel The Twenty Two à Londres. Image: the22.london

Un week-end aux antipodes de leur dernière apparition ensemble à Los Angeles où les deux stars ont été aperçues chez ce dernier au petit matin après une soirée pyjama (oui, oui). C'est d'ailleurs un échange de gestes affectueux – capturés par les paparazzis – qui a lancé les rumeurs d'une idylle naissante entre les deux stars. (sia)

