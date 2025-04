Justin Bieber était bizarre à Coachella

Vidéo: watson

Il ne passe pas inaperçu

Le chanteur canadien est apparu ce week-end au célèbre festival américain Coachella. Sur des vidéos, on peut le voir en train de fumer ou de danser étrangement. Ses fans se questionnent toujours plus sur son état de santé.

Est-ce que Justin Bieber va bien? C'est la question qui est passée par la tête de tous ses fans récemment suite à des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux ce week-end.

Le chanteur canadien a été aperçu à Coachella, festival célèbre pour sa programmation légendaire qui se déroule sur deux week-ends près de Palm Springs, en Californie. L’événement attire principalement un public aisé, composé notamment de célébrités et autres influenceurs.

Lors d'une soirée privée qu'il a organisée en marge du festival, Justine Bieber y est apparu torse nu, en train de danser étrangement au rythme de Not Like Us de Kendrick Lamar dans une foule. Plusieurs autres vidéos le montrent également en train de fumer pendant qu’il écoute sa propre musique, puisque qu'on peut le voir hocher la tête au rythme de son tube What Do You Mean ou encore sur Maria I'm Drunk, sa collaboration avec Travis Scott et Young Thug.

Un comportement qui pourrait paraître plutôt commun à n'importe quel fêtard puisque Justin Bieber a organisé cette petite sauterie pour sa femme Hailey et quelques amis d'Hollywood. Mais être une star exige un comportement irréprochable, et il est vrai que le chanteur canadien apparaît erratique depuis plusieurs mois. De plus, ces récentes images laissent penser qu'il n'est pas tout à fait lui-même. Sur les réseaux sociaux, les commentaires et les interrogations se multiplient.

«Il faut que quelqu’un vérifie si Justin Bieber est en bonne santé»

«Je ne comprends pas pourquoi on dit qu'il s'amuse, on voit bien qu'il a besoin d'aide»

«Il a besoin de meilleurs amis à ses cotés»

«Je suis en colère parce que les gens autour de lui ne font rien»

Entre son style streetwear aux vêtements XXL inspiré du hip-hop et son penchant assumé pour le cannabis, le chanteur de 31 ans est aujourd’hui bien loin de l'image lisse qu'il arborait autrefois.

L'un des looks de Justin à Coachella.

Ce ne sont toutefois pas les seules raisons pour lesquelles les fans de Justin Bieber s'inquiètent. À plusieurs reprises, il a en effet exprimé son mal-être publiquement sur les réseaux sociaux, expliquant notamment se «détester», se sentir «indigne» ou encore éprouver un sentiment profond «d'insécurité».

Des propos qui d'ailleurs fait beaucoup fait parler les tabloïds anglophones comme The Mirror, qui rapportait en mars dernier les réactions de fans indiquant qu'ils «priaient» pour lui et l'encourageaient à chercher de l'aide si nécessaire. Par ailleurs, le chanteur avait interrompu sa tournée en 2022 à cause d'une paralysie faciale. Il s'en était alors excusé publiquement sur Instagram, évoquant son épuisement et affirmant la nécessité de «faire de sa santé sa priorité».

Comme le soulignait le Hollywood Reporter le 16 avril dernier, le comportement de Justin Bieber ces derniers mois inquiète même son entourage. Selon le magazine américain, la star de la pop se serait récemment éloignée de certains de ses anciens proches ou collaborateurs, dont plusieurs remettent en question ses choix et expriment leur inquiétude.