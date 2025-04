Justin agit de plus en plus étrangement, selon ses fans.

Photos et live étranges: Justin Bieber inquiète toujours plus ses fans

Les récentes publications Instagram de Justin Bieber suscitent des spéculations et inquiètent ses fans, notamment en ce qui concerne son mariage.

Justin Bieber a fait la une des journaux à plusieurs reprises ces dernières semaines avec des photos de drogue, une apparence inquiétante et des rumeurs sur une crise relationnelle avec sa femme Hailey Bieber.

Désormais, de nouvelles photos sur Instagram alimentent à nouveau les spéculations. Les neuf publications et stories de ces derniers jours montrent pêle-mêle de la drogue, Bieber en gros plan, son fils nu Jack et des objets non identifiables dans le noir. Les fans sont de plus en plus inquiets, comme on peut le voir dans les commentaires sous les dernières publications de Bieber.

Quelques exemples:

«Il publie tout...comme une mère de 56 ans...» source: instagram

Le dernier live étrange de Justin Bieber 👇 Vidéo: twitter

Certains dans les commentaires évoquent sa consommation de drogue et se demandent s'il est accro. Bieber a d'ailleurs posté une photo de cannabis en gros plan dans une de ses stories. Un follower écrit:

«Justin Bieber = la preuve que l’herbe n’est pas toujours plus verte»

Beaucoup lui conseillent de se faire aider. Un utilisateur Instagram écrit :

«Je suis vraiment inquiet pour lui»

Beaucoup critiquent également la photo de son fils nu, dont le visage a été masqué. Un internaute a vivement réagi :

«WTF, qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?????»

D’autres s'en prennent au contraire aux commentaires qui le condamnent. Un follower écrit notamment:

«Beurk, certains d'entre vous dans les commentaires sont vraiment pénibles. IL. VA. BIEN. Toujours lui demander s'il va bien ou supposer qu'il est sous l'emprise de drogues est épuisant (...) Être célèbre doit être incroyablement épuisant mentalement. Maintenir une certaine sérénité est déjà assez difficile pour les gens normaux, je ne peux pas imaginer ce que cela doit être pour lui. Laissez l'homme publier une photo sans que cela ne devienne une intervention à part entière.»

Hailey Bieber se serait désabonnée

En plus des publications cryptiques, certains assurent que Hailey Bieber aurait cessé de suivre son mari sur Instagram. Mais il semblerait, selon les équipes de comm' de la jeune femme, qu'il s'agisse juste d'un bug, et qu'elle continue de suivre sa star de mari.

Il faut dire que les fans des Bieber ont tendance à surréagir. Ceux-ci ont par exemple été secoués du fait que Justin a récemment partagé une story Instagram avec un gros plan d'Hailey Bieber sur Jezebel de Sade. Une «Jezebel» renvoie à une femme contrôlante et manipulatrice.

La story met en scène la femme de Bieber, Hailey. Image: justinbieber/instagram

Pour l'heure, on ne sait pas si le couple traverse réellement des tensions. Et il ne faut pas négliger une hypothèse, aussi peu probable soit-elle: étant donné que Bieber travaille sur un nouvel album, ses publications pourraient également être un moyen de marketing. (kek)