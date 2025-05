Même lui, il a l'air mi-figue, mi-raisin (oui je sais, c'est un montage (c'est moi qu'a faiiit)). Image: dr

Le palace de Travis Kelce: 20 millions de dollars, zéro folie

La star des Kansas City Chiefs s’est installée à Boca Raton dans une villa ultra luxueuse mais tristement beige, où il s’entraîne pour sa 13ᵉ saison NFL. Entre palmiers criards, thon jaune et design digne d’un catalogue haut de gamme, immersion dans le sanctuaire de Monsieur Taylor Swift, où tout est beau, propre, cher… et un poil fadasse.

Plus de «Divertissement»

Luxe, calme et… beige. Voilà à quoi ressemble l’échappée floridienne du joueur de NFL Travis Kelce, qui a posé ses valises depuis avril dans une villa de Boca Raton estimée à 20 millions de dollars. Un cocon hyper design, blindé de gadgets, parfait pour se remettre d’un Super Bowl perdu, mais un tantinet boring.

A quoi ça sert d’aller s’installer en Floride, si c’est pour choisir l’une des seules maisons qui ne possède pas un papier peint terriblement criard, le genre qui crie «si vous regardez trop fixement le mur, vous allez faire une crise d’épilepsie»?

C'est quelconque, si je puis me permettre de trasher une maison à 20 millions, hein. Image: dr

Située dans le très select Royal Palm Yacht & Country Club, la maison façon «retraite active pour millionnaire en quête de sens» compte six chambres, sept salles de bains, et une palette de couleurs oscillant entre blanc froid, gris tiède et ce fameux «greige» que les Kardashian tentent de vendre comme tendance. Spoiler: faux, c’est juste fade.

Salle de bain pour Kim K. sous Prozac. dr

Heureusement, les palmiers fluo, la pelouse photosynthétique et la piscine bleu ciel rappellent que oui, on est bien en Floride et pas dans un showroom IKEA sous anesthésie.

Greige is the new black (mais en plus triste)

Si vous pensiez que Travis Kelce, star des Kansas City Chiefs, allait se retirer dans un décor extravagant, détrompez-vous: ici, pas de néons, pas de jacuzzi en forme de ballon, pas même un poster de Taylor Swift dans la cuisine. Juste des lignes épurées, des meubles minimalistes, et une cuisine avec ses deux îlots parfaits pour poser des sushis de thon jaune qui contrastent avec la tristesse du décor.

A l’intérieur: deux salons, un bureau planqué près de l’entrée, une salle de cinéma, un spa, une cave à vin, un bar et un dock privé, parce qu’une maison de riche sans yacht, ce n’est pas une vraie maison de riche.

Pour taper «Taylor Swift Boca Raton» sur Google et checker les rumeurs de retraite. Image: dr

L’extérieur se rattrape légèrement: une piscine turquoise avec cascade, bordée d’une pelouse verte fluo. Au moins ça.

Oh là là, des couleurs, the audacity. Image: dr

Poisson et retraite (peut-être) imminente

Travis Kelce ne passe pas complètement son temps à se la couler douce dans son palace greige. Il s’entraîne avec son coach personnel, Andrew Spruill, et il carbure aux plats protéinés concoctés par son chef personnel (et ami de toujours), Kumar Ferguson. Au menu: crabes, crevettes et thon, parce qu’on peut vivre dans du beige et avoir quand même du goût.

Ici, même les fourchettes ont peur d’avoir trop de personnalité. dr

Ce «sanctuaire», comme le décrivent les proches du joueur, est censé l’aider à se recentrer avant ce qui pourrait bien être sa dernière saison. «Travis is keeping the noise out and putting in the work», souffle un insider au Daily Mail. Traduction: il reste focus et n’a pas le temps de niaiser.

Taylor, justement, n’a pas été repérée dans cette villa de rêve. Trop de gris? Trop de beige? Trop de greige? Ce suspense est insoutenable.

Même pas besoin de compter les moutons pour s'endormir d'ennui. Image: dr

En attendant, si vous cherchez l’adresse parfaite pour méditer sur la gloire passée, avaler du thon frais et réfléchir à l’après-NFL, cette villa de Boca Raton coche toutes les cases. A condition de ne pas être allergique à la neutralité chromatique.